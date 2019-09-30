​Профосмотр работников ООО «Газпром трансгаз Сургут» проводят выездные бригады

Около шести тысяч работников ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2019 году пройдут периодические медицинские осмотры. Их обследованием занимаются врачи медико-санитарной части Общества и специалисты автономного учреждения «Югорского центра профессиональной патологии», с которым предприятие сотрудничает с 2013 года.

Медицинская служба ООО «Газпром трансгаз Сургут» первая в ПАО «Газпром» организовала проведение медосмотров с использованием передвижных медицинских модулей. Бригады врачей приезжают на компрессорные станции и проводят на месте медицинские осмотры работников подразделений без отрыва от производства.

С начала года специалисты центра профпатологии отработали в Ново-Уренгойском, Пурпейском, Губкинском, Вынгапуровском, Ортьягунском, Ишимском и Тюменском линейном производственном управлении магистральных газопроводов, в Тюменском и Ноябрьском автотранспортных цехах, а также осмотрели работников Управления аварийно-восстановительных работ в Тюмени и Ноябрьске. Осмотр прошли газовики Инженерно-технического центра и Управления связи Общества. Всего периодические медосмотры благодаря «Югорскому центру профессиональной патологии» на текущий момент прошли 1882 человека. До конца года врачи центра осмотрят еще 950 работников ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Кроме того, 1559 газовиков предприятия во время медицинских осмотров были обследованы докторами Медико-санитарной части Общества. Согласно плану периодический медицинский осмотр должны пройти еще около восьмисот сотрудников предприятия.

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