​Лабораторная информационная система «Алиса» усовершенствует работу Медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Медико-санитарную часть ООО «Газпром трансгаз Сургута» снабдят лабораторной информационной системой (ЛИС) «Алиса». Модуль представляет собой сетевое решение, предназначенное для автоматизации клинико-диагностических исследований. Система построена на облачных технологиях. Инновационные разработки позволят медикам усовершенствовать работу лаборатории, повысив качество диагностики. Эта информационная система поддерживает полный цикл лабораторных бизнес-процессов от поступления биоматериалов до представления результатов. Модуль позволит автоматизировать и все клинико-диагностические исследования, представленные в лабораторной диагностике. База личных данных будет защищена специальным программным комплексом.

Справка:

ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 100% дочернее предприятие ПАО «Газпром». В составе Общества 26 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 газоперекачивающих агрегата. ООО «Газпром трансгаз Сургут» эксплуатирует системы магистральных газопроводов от Заполярного до Нового Уренгоя и до границ Омской и Курганской областей протяженностью более 6,3 тысяч км. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа почти 200 млрд куб. м. Коллектив предприятия насчитывает около девяти тысяч человек.