​В ООО «Газпром трансгаз Сургут» началась вакцинация от гриппа

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» стартовала вакцинация против гриппа. Осенью планируют привить более 2 300 работников филиалов Общества. Наибольшее количество заявок на вакцины поступило от Пурпейской промплощадки Пурпейского ЛПУМГ – 300 доз. Вакцинация продлится до середины октября.

«Вакцинопрофилактика – наиболее эффективная мера предупреждения гриппозной инфекции, - отмечает ведущий специалист медслужбы Общества Василий Дерпак. – Вакцинирование позволяет ограничить распространение гриппа и снизить риск развития осложнений. Современные вакцины инактивированные, субъединичные, не содержат «живой» вирус и относятся к самым безопасным и действенным способам защиты от инфекции. Они стимулируют образование в организме человека антитела против вируса гриппа».

Для использования планируется вакцина российского производства «Ультрикс». Она хорошо переносится взрослыми и формирует высокий специфический иммунитет против гриппа типа А и В. После прививки иммунитет сохраняется до 12 месяцев. Высокая эффективность вакцины обеспечивается наличием в ней как поверхностных, так и внутренних антигенов вируса гриппа.

Справка:

ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 100% дочернее предприятие ПАО «Газпром». В составе Общества 26 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 газоперекачивающих агрегата. ООО «Газпром трансгаз Сургут» эксплуатирует системы магистральных газопроводов от Заполярного до Нового Уренгоя и до границ Омской и Курганской областей протяженностью более 6,3 тысяч км. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа почти 200 млрд куб. м. Коллектив предприятия насчитывает около девяти тысяч человек.