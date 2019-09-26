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​«Это не магия — это услуга». Зачем дома устанавливать видеонаблюдение

Фото: "Ростелеком"
Фото: "Ростелеком"

Совсем недавно не выключенные электроприборы могли создать огромные проблемы вплоть до пожара, а оставленные дома дети вызывали постоянное беспокойство родителей. Система «Умный дом» и домашнее видеонаблюдение от компании «Ростелеком» помогут сделать жизнь спокойнее, безопаснее и технологичнее.

С началом учебного года югорчане опять поднимают вопрос о безопасности своих детей. Часто бывает так, что дети, вернувшись из школы, проводят целый день одни, в ожидании родителей с работы. Кто-то обращается к старшему поколению с просьбой приготовить детям еду и проконтролировать выполнение домашней работы. Другие родители используют технологии, благодаря развитию которых стало возможным контролировать безопасность и досуг дошколят и школьников прямо со смартфона. Теперь технологии не роскошь — а средство безопасности.

Например, югорчанка Юлия с мужем установили камеры от «Ростелекома» в детской и гостиной. Когда они задерживаются на работе, то могут наблюдать, делают ли дети домашнее задание или играют вместо этого в видеоигры. Помимо этого, можно следить за сохранностью квартиры в отсутствие хозяев.

Изначально мы поставили камеры, когда уезжали в отпуск, чтобы следить за безопасностью квартиры. А потом мы поняли, что это отличная возможность проверять с их помощью, чем занимаются дети, когда возвращаются из школы, пока мы на работе. Раньше дети часто отлынивали от уроков, ничего не было сделано, теперь я спокойна не только за их безопасность, но и за их успеваемость в школе и своевременное выполнение уроков,

— поделилась Юлия.

Изображение с камер транслируется на гаджет в режиме реального времени, а видеозапись хранится в зашифрованном виде в облачном хранилище, на серверах компании от 7 до 30 дней, в зависимости от тарифа. Просматривать записи можно дистанционно, с любого устройства, везде, где есть интернет. Достаточно зайти в приложение «Умный дом». Данные доступны только для пользователя или лиц, кому предоставляется пароль.

Директор по работе с массовым сегментом Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком» Евгения Варняга рассказала, что поскольку камеры призваны обеспечивать безопасность, взлом камер невозможен.

Вся информация хранится на наших серверах и защищена от кибератак. Наши ресурсы и накопленный многолетний опыт защиты данных позволяют гарантировать безопасность личной информации клиентов. Это отличает видеонаблюдение от «Ростелекома» — федеральной компании, гарантирующей кибербезопасность и круглосуточную онлайн-поддержку, от видеонаблюдения с сомнительных камер, заказанных в интернете,

— говорит Евгения Варняга.

Подключение и настройка видеокамеры — процесс не сложный, сделать это можно самому. В настройках также можно установить отправку уведомлений в определенных ситуациях, например, при движении. Помимо этого, «Ростелеком» обеспечивает постоянную техническую поддержку абонентам, а для подключения достаточно оставить заявку на сайте компании www.rt.ru.

По данным компании, в Югре уже более пяти тысяч семей пользуются этой услугой, и каждый месяц их количество растёт.

Это не магия, а очень гибкая услуга, которая ориентируется на ваши потребности. Количество камер, их расположение, дополнительные функции - мы поможем настроить все полностью так, как вам нужно. Например, для камеры можно выбрать конфигурации с ночным видением, если вы собираетесь следить за машиной, припаркованной у дома, а также поворотные и антивандальные функции,

— рассказала Евгения Варняга.

Фото: "Ростелеком"

Камера совместима с системой «Умный дом», которую также можно подключить у «Ростелекома». «Умный дом» даёт возможность дистанционно отключать в квартире электроприборы и свет, а датчики дыма и воды оповестят даже о небольшом задымлении и протечках. Отметим, что «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» работает с любым оператором связи.


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Сегодня в 11:03, просмотров: 260, комментариев: 0


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