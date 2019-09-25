16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,1873   EUR  70,5868  

Безопасность расчетов при покупке жилья: как это работает

Приобретение жилой недвижимости связано с серьезными финансовыми вложениями. И даже сделав выбор в пользу конкретной квартиры, ее будущий владелец перед принятием окончательного решения о сделке тщательно взвешивает все возможные риски.

Как показывает практика, наиболее пристальное внимание уделяется вопросу безопасности расчетов и гарантии сохранности вложенных средств. Как и прежде, покупка квартиры напрямую у застройщика имеет свои очевидные преимущества – причем, уже не только с точки зрения финансовой выгоды и прозрачности взаимодействия. Переход строительной индустрии на новую систему расчетов с использованием эскроу законодательно закрепил появление дополнительного механизма защищенной сделки. После подписания ДДУ деньги покупателя квартиры в новостройке, возводимой по новой системе финансирования, передаются уже не застройщику, а на специальный эскроу-счет в уполномоченном банке-агенте. В этой несложной цепочке банк выступает гарантом безопасности расчетов – «размороженные» средства поступят в распоряжение застройщика только после полного выполнения им всех договорных обязательств.

Впрочем, не все новостройки автоматически и в обязательном порядке переходят на режим эскроу с 1 июля 2019 года, то есть после вступления в силу соответствующих поправок в законодательство. Добросовестные застройщики с устоявшейся положительной репутацией по закону могут продолжить работу на прежних условиях финансирования. Но это касается только тех объектов, которые к 1 июля были готовы более чем на 30%, а количество проданных в новостройке квартир превышает 10% от общего количества.

Этим критериям полностью соответствуют, например, дома №5 и №6 жилого комплекса «За ручьем»: здесь покупатель по-прежнему вправе воспользоваться системой расчета через банковский аккредитив. Такой способ также предусматривает участие банка-посредника и блокирование средств на счете до выполнения сторонами своих обязательств. В отличие от эскроу, аккредитив не является обязательным условием приобретения квартиры, однако гарантирует безопасность и неприкосновенность средств вплоть до момента регистрации ДДУ в пользу покупателя.

Банки, к слову, обеспечивают дополнительную гарантию безопасности покупки. Они напрямую заинтересованы в возврате кредитов – как ипотечных, так и выданных на строительство по системе эскроу. Поэтому собственные службы банков досконально и скрупулезно проверяют каждую сделку с недвижимостью, а также постоянно контролируют финансовую состоятельность и кредитную историю застройщика. И сам факт аккредитации новостройки крупными банками уже свидетельствует об успешно пройденных застройщиком многоступенчатых проверках, служит прямым подтверждением его надежности и полном соответствии самым жестким требованиям. Оформляя ипотеку в доме, аккредитованном несколькими крупными банками, как в случае с ЖК «За ручьем», покупатель может быть абсолютно уверен в безопасности сделки.

Еще одним звеном в технологии безопасных расчетов между покупателем и застройщиком является возможность электронной регистрации сделки. Набирающая популярность и востребованность цифровая услуга позволяет не только снизить процентную ставку по ипотеке в ряде банков, но и защитить договор усиленной электронной подписью, а также избежать неоднократных, утомительных и, к слову, не всегда результативных визитов покупателя квартиры в МФЦ или Росреестр. Кроме того, электронная регистрация позволяет заключить договор дистанционно. В ЖК «За ручьем» реализуются партнерские программы с крупнейшими банками, страховыми компаниями, так что универсальный принцип «одного окна» непосредственно в офисе застройщика обеспечит клиенту максимум полезных и практичных опций, устраняющих даже минимальные финансовые риски при заключении сделки.

Тот самый случай, когда застройщик оправдывает доверие.

Записаться на бесплатную экскурсию по жилому заповеднику можно в офисе продаж застройщика по адресу: ул. Университетская, 19, либо по телефону 51-51-11, zaruchiem.ru.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:24, просмотров: 310, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​«Сейчас уже даже наказывать некого»: По чьей вине в очередной раз откладывается строительство улицы Маяковского в Сургуте

​«Сейчас уже даже наказывать некого»: По чьей вине в очередной раз откладывается строительство улицы Маяковского в Сургуте
Интервью с директором МКУ «Управление капитального строительства» Владимиром Никитиным
Анастасия Семихатских Сегодня в 11:25
913 9
Дмитрий Щеглов

Правильное харакири госаппарата
Сокращать нужно не чиновников. Сокращать нужно государственные амбиции и желание засунуть свой нос в каждую щель, стать затычкой в каждой бочке
Дмитрий Щеглов 24 сентября в 14:19
853 2
Аргументов против введения эксперимента с самозанятыми пока больше, и спешить с его введением в Югре не стоило

Аргументов против введения эксперимента с самозанятыми пока больше, и спешить с его введением в Югре не стоило
Анна Чурманова, генеральный директор Сургутской торгово-промышленной палаты 24 сентября в 12:42
858 1
​Югра включится в федеральный эксперимент по легализации самозанятых. Пять вопросов о том, как изменится жизнь югорчан

​Югра включится в федеральный эксперимент по легализации самозанятых. Пять вопросов о том, как изменится жизнь югорчан
Дмитрий Щеглов 24 сентября в 12:37
818 3
«Я волком бы выгрыз...». Как в Сургуте четыре года не могут построить продолжение улицы Маяковского

«Я волком бы выгрыз...». Как в Сургуте четыре года не могут построить продолжение улицы Маяковского
Анастасия Семихатских 24 сентября в 10:28
964 4
​Вы пенсионер и вам не полностью компенсировали проезд к месту отдыха?! Ошибка или умысел?

​Вы пенсионер и вам не полностью компенсировали проезд к месту отдыха?! Ошибка или умысел?
Женщина пояснила, что после подачи документов в Пенсионный Фонд РФ в Сургуте ей вернули стоимость билетов без учета различных сборов, а это, на минуточку, около 3000 рублей
Дмитрий Нечепуренко, депутат думы Сургута 23 сентября в 17:57
1128 13
Что делать, если детская площадка не освещена? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Что делать, если детская площадка не освещена? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Спойлер: дело придется брать в свои руки
Алёна Кожевова 23 сентября в 15:55
571 3
​По городу можно только плавать

​По городу можно только плавать
На перекрестке Мелик-Карамова – Югорской есть ливневая канализация, но она посреди перекрестка и выше уровня той воды, которая должна в нее стекать! Это как?! Чьи руки это делали?!
Альберт Леонов, сургутянин 23 сентября в 11:51
627 6
Каждый за себя, да еще и против всех. Зато против каждого противостоит цельный государственный аппарат

Каждый за себя, да еще и против всех. Зато против каждого противостоит цельный государственный аппарат
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 23 сентября в 09:15
664 13
​Мэтт Томпсон: «Сургут — это как маленький Нью-Йорк, потому что везде высотные дома»

​Мэтт Томпсон: «Сургут — это как маленький Нью-Йорк, потому что везде высотные дома»
Консул США по вопросам культуры, образования и СМИ — о музыкантах, разнице между Россией и Америкой и журналистике
Анастасия Якупова 21 сентября в 18:18
1184 1
Еще несколько вопросов о возможной концессии теплосетей

Еще несколько вопросов о возможной концессии теплосетей
Получается, нужно вложить больше 12 млрд.руб. Однако потенциальный концессионер предлагает вложить только 5,6 млрд.руб. Так этим концессионным соглашением мы позволяем городу развиваться или быстро ставим точку?
Артем Кириленко, зампредседателя думы Сургута 20 сентября в 17:25
1757 4
Юрий Нуреев

Полнейший непрофессионализм! Только вот чей — строителей? проектировщиков? администрации?
Кусок дороги в 500 метров (!!!) в нефтяной столице региона (если не страны) построить не могут в течение четырех лет даже при достаточном финансировании
Юрий Нуреев 20 сентября в 12:04
1806 7
​Жители частных домов в Сургуте жалуются на завышенную цену за вывоз мусора

​Жители частных домов в Сургуте жалуются на завышенную цену за вывоз мусора
На решение этой проблемы понадобится минимум год
Анастасия Якупова 20 сентября в 08:27
691 0
​Приговор

​Приговор
А с этими-то что делать? С лжесвидетелями-полицейскими, которые «своими глазами видели, как Павел скандировал неприличные лозунги, кем-то руководил и вообще ожесточенно сопротивлялся»? С их командирами? С судьей?
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 19 сентября в 09:25
786 3
​Правосудие – основа государства

​Правосудие – основа государства
Защите Устинова не дали возможности представить всю доказательную базу! Это действительно несправедливо
Ринат Айсин, депутат думы Югры 18 сентября в 21:13
1721 37
Жителей ветхих домов в центре Сургута расселяют в поселок на краю города

Жителей ветхих домов в центре Сургута расселяют в поселок на краю города
Некоторые потенциальные новоселы такому решению чиновников не рады
Полина Амирова 18 сентября в 09:23
8285 9
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика