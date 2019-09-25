Безопасность расчетов при покупке жилья: как это работает

Приобретение жилой недвижимости связано с серьезными финансовыми вложениями. И даже сделав выбор в пользу конкретной квартиры, ее будущий владелец перед принятием окончательного решения о сделке тщательно взвешивает все возможные риски.

Как показывает практика, наиболее пристальное внимание уделяется вопросу безопасности расчетов и гарантии сохранности вложенных средств. Как и прежде, покупка квартиры напрямую у застройщика имеет свои очевидные преимущества – причем, уже не только с точки зрения финансовой выгоды и прозрачности взаимодействия. Переход строительной индустрии на новую систему расчетов с использованием эскроу законодательно закрепил появление дополнительного механизма защищенной сделки. После подписания ДДУ деньги покупателя квартиры в новостройке, возводимой по новой системе финансирования, передаются уже не застройщику, а на специальный эскроу-счет в уполномоченном банке-агенте. В этой несложной цепочке банк выступает гарантом безопасности расчетов – «размороженные» средства поступят в распоряжение застройщика только после полного выполнения им всех договорных обязательств.

Впрочем, не все новостройки автоматически и в обязательном порядке переходят на режим эскроу с 1 июля 2019 года, то есть после вступления в силу соответствующих поправок в законодательство. Добросовестные застройщики с устоявшейся положительной репутацией по закону могут продолжить работу на прежних условиях финансирования. Но это касается только тех объектов, которые к 1 июля были готовы более чем на 30%, а количество проданных в новостройке квартир превышает 10% от общего количества.

Этим критериям полностью соответствуют, например, дома №5 и №6 жилого комплекса «За ручьем»: здесь покупатель по-прежнему вправе воспользоваться системой расчета через банковский аккредитив. Такой способ также предусматривает участие банка-посредника и блокирование средств на счете до выполнения сторонами своих обязательств. В отличие от эскроу, аккредитив не является обязательным условием приобретения квартиры, однако гарантирует безопасность и неприкосновенность средств вплоть до момента регистрации ДДУ в пользу покупателя.

Банки, к слову, обеспечивают дополнительную гарантию безопасности покупки. Они напрямую заинтересованы в возврате кредитов – как ипотечных, так и выданных на строительство по системе эскроу. Поэтому собственные службы банков досконально и скрупулезно проверяют каждую сделку с недвижимостью, а также постоянно контролируют финансовую состоятельность и кредитную историю застройщика. И сам факт аккредитации новостройки крупными банками уже свидетельствует об успешно пройденных застройщиком многоступенчатых проверках, служит прямым подтверждением его надежности и полном соответствии самым жестким требованиям. Оформляя ипотеку в доме, аккредитованном несколькими крупными банками, как в случае с ЖК «За ручьем», покупатель может быть абсолютно уверен в безопасности сделки.

Еще одним звеном в технологии безопасных расчетов между покупателем и застройщиком является возможность электронной регистрации сделки. Набирающая популярность и востребованность цифровая услуга позволяет не только снизить процентную ставку по ипотеке в ряде банков, но и защитить договор усиленной электронной подписью, а также избежать неоднократных, утомительных и, к слову, не всегда результативных визитов покупателя квартиры в МФЦ или Росреестр. Кроме того, электронная регистрация позволяет заключить договор дистанционно. В ЖК «За ручьем» реализуются партнерские программы с крупнейшими банками, страховыми компаниями, так что универсальный принцип «одного окна» непосредственно в офисе застройщика обеспечит клиенту максимум полезных и практичных опций, устраняющих даже минимальные финансовые риски при заключении сделки.

Тот самый случай, когда застройщик оправдывает доверие.

Записаться на бесплатную экскурсию по жилому заповеднику можно в офисе продаж застройщика по адресу: ул. Университетская, 19, либо по телефону 51-51-11, zaruchiem.ru.