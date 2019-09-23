Специалисты «Сургутских городских электрических сетей» стали призерами фестиваля работающей молодежи Сургута «На крыло»

Накануне в Сургуте завершился Xюбилейный фестиваль работающей молодежи Сургута «На крыло», посвященный 90-летию Югры. Молодые специалисты «Сургутских городских электрических сетей» впервые попробовали свои силы в конкурсах фестиваля и продемонстрировали творческие и интеллектуальные способности .

Энергетики «СГЭС» стали лучшими разу в нескольких дисциплинах Слета молодежных объединений. В общем зачете фестиваля «На крыло» команда «Сургутских городских электрических сетей» получила диплом III степени, и стала победителем в номинациях «Утренний стенд-ап» и конкурсе групп поддержки «Аплодисменты».

«Радует, что в нашем коллективе работают молодые, активные и неравнодушные к творческим и интеллектуальным мероприятиям сотрудники. Участие «СГЭС» в городском фестивале «На крыло» было впервые, состоялось по инициативе самих молодых специалистов. Мы поддержали их стремления заявить о себе и команда "СГЭС" показала достойный результат.- прокомментировал Пак Мен Чер, генеральный директор ООО «СГЭС». - Думаю, в этом году ребята своим выступлением заложили новую традицию в нашу корпоративную жизнь». - отметил генеральный директор.