​Купите смартфон – получите 1000 рублей на баланс от Мотив

Как правило, операторы связи предоставляют кэшбэк за покупку абонентского оборудования только в собственных салонах связи. В таком случае не всегда удается найти подходящий товар по выгодной цене.

У сотового оператора Мотив другие правила. Купите новый смартфон в любой точке продаж на территории России, будь то интернет-магазин, гипермаркет техники или фирменный салон, и получите подарок: кэшбэк 1000 рублей на баланс телефона или услугу «Реальный безлимит» – 3 месяца скоростного интернета без ограничений. Чтобы получить бонус, нужно заполнить заявку на сайте или в салоне связи Мотив.

«Мы всегда удивляем абонентов нестандартными предложениями и решениями. Условия этой акции уникальны, потому что мы не ограничиваем выбор наших клиентов только салонами связи Мотив, вы можете купить мобильное устройство в любом другом магазине. А мы подарим приятный бонус в виде кэшбэка как новым абонентам, так и действующим», — комментирует коммерческий директор компании Мотив Андрей Золотарев.

В акции могут принять участие действующие и новые абоненты. Более подробная информация об условиях акции — на сайте cash.motivtelecom.ru или в фирменных салонах связи.