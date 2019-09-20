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​Квартирный ответ, который помогает не утонуть даже в самой непростой жизненной ситуации

Инженер Сургутнефтегаза Андрей Трунов (фамилия героя изменена по его просьбе — прим. авт.) оказался в ситуации, неприятной со всех сторон. Его работа предполагает частые и длительные командировки, что после десяти лет совместной жизни надоело его жене.

Поменять характер работы, сделав его менее разъездным, у мужчины не получилось – вакансий эколога с зарплатой, аналогичной в градообразующем предприятии, он не нашел.

А жена не нашла возможность продолжать жить дальше с мужем, которого нет дома порой по двадцать дней в месяц. И ушла, забрав дочь, но оставив собаку.

От этой новости земля ушла из-под ног. Не только по эмоциональным причинам. Материальная часть проблемы тоже ударила Андрея очень больно.

Он остался один в уже ненужной ему трехкомнатной квартире, за которую отдает по ипотеке примерно четверть своего дохода. Еще «десятку» зимой съедает коммуналка, плюс около двадцати – мелкие потребительские кредиты на гаджеты и бытовую технику, которая в один не самый прекрасный день стала попросту не нужна.

— С учетом алиментов я и вовсе ухожу в минус. Но не это главное! Мне не нужна эта квартира, зачем? Да и позволить теперь я ее себе не могу… Продавать нужно. Но куда я со всем своим скарбом перееду? Стиралку-посудомойку, пожалуй, можно и покупателям оставить. Но компьютер, приставки, телек, в конце концов. Он больше сотни (ста тысяч рублей) стоил… Даже на Авито так просто его не продашь. Какое-то жилье нужно одновременно купить, чтобы было куда переехать… Но как?! На «первичке» готовая однушка сейчас стоит почти как моя «трешка», а я за нее еще даже не рассчитался. Покупать на вторичке – полгода на ремонт уйдет, не говоря уже про деньги, которых нет. А с собакой как быть?! Замкнутый круг, хоть все бросай и отправляйся к родителям, – рассуждает парень. – Сейчас вот отпуск взял, на месяц – попытаться все эти вопросы решить. Но даже не представляю, с чего начать. И точно понимаю, что этого времени мне не хватит.

На самом деле, решение проблемы есть. Не всей, конечно – семью этот вариант не вернет. Но квартирный вопрос закроет точно. Специалисты агентства недвижимости предложили Андрею рассмотреть вариант покупки однокомнатной квартиры в жилом комплексе «Дорожный» – от Сибпромстроя. Главные аргументы – недорого (квартира площадью более 40 м – всего 2 млн 300 тыс рублей) и быстро.Как раз месяц, в течение которого подрядная организация сделает ремонт.

Съездив лично на просмотр, мужчина увидел, что плюсов у этого предложения значительно больше, чем ему назвали риелторы.

– Я сейчас не понимаю, зачем мы брали мою теперь уже проданную квартиру – на вторичке. Убитую и втридорога. Надо было сразу смотреть готовое жилье от Сибпромстроя. Такая же панелька, только качество лучше! И «умеет» она больше: и горячую воду не отключают, и на отоплении экономить можно. Соседи говорят – значительно: раза в полтора меньше, чем в среднем по городу. А квартиры в Дорожном – вообще находка, для таких жильцов, как я – которых часто дома не бывает. Территория закрыта и под видеонаблюдением, дворы просторные, машинами не заставленные: дома-то четырехэтажные, парковочных мест для всех хватает. Плюс собственный парк и даже пруд, есть где гулять с собакой. Я, кстати, уже и с соседями договорился, что будут присматривать за ней в мое отсутствие. Хотя, конечно, оставлять ее с посторонними людьми на две-три недели… Уйдет, как жена. Тут надо дальше что-то думать, – рассуждает приободрившийся новосел.

Купить квартиру Сибпромстроя без комиссии можно с помощью собственного отдела продаж застройщика, расположенного в Сургуте по адресу ул. Есенина, 2. Телефон – 600-190. Отдел продаж работает без выходных и перерывов с 8 утра до 20 вечера.


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Сегодня в 11:07, просмотров: 192, комментариев: 1


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Комментарии:
kok
не нравится
Сегодня в 11:55
Встречающееся в тексте слово "Сибпромстрой" портит всю эту замечательную сказку.

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Мнения

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