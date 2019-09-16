​Микрорайоны Сургута переводят на временное электроснабжение

В Сургуте продолжаются работы по реконструкции старых энергообъектов. Потребителей микрорайонов «ПИКС», 8 мкр. переводят на временное электроснабжение.

Специалисты «Сургутских городских электрических сетей» приступили к переводу нагрузок микрорайонов «ПИКС», 8 мкр. на резервные источники питания. Для бесперебойной подачи электроэнергии потребителям на период реконструкции трансформаторных подстанций энергетики установили временные КТПН (комплектные трансформаторные подстанции).

«Потребители, электроснабжение которых осуществляется по двум вводам, перевод нагрузки на резервный источник питания не почувствуют, у которых задействован один ввод — будут кратковременные отключения электроэнергии, – прокомментировал главный инженер ООО «СГЭС» Андрей Григорьев. – Следующий этап реконструкции- демонтаж оборудования и снос старого здания ТП. После этого подрядная организация начнет возводить новое зданиеэлектроустановки, отвечающее современным требованиям безопасности».

До конца года новые трансформаторные пункты появятся в Центральной части Сургута, а также Северном жилом районе города. Энергетики уже построили три новые электроустановки в Центральном районе Сургута, продолжаются работы по строительству новых зданий ТП в микрорайонах 2, 11а, 17, Железнодорожников.