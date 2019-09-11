​Новый детский сад в Сургуте подключили к теплу

Специалисты «Сургутских городских электрических сетей» обеспечили теплом новый строящийся детский сад на 300 меств 42 микрорайоне Сургута. Источником теплоснабжения дошкольного учреждения стала котельная К-45 в Западном жилом районе города.

Накануне энергетики произвели промывку и опрессовку внутренних сетей теплоснабжения и приёмку конструктивных элементов индивидуального теплового пункта детского сада. - «Сегодня мы подали теплоноситель на строительные нужды детского сада, для завершения строительных и внутренних отделочных работ», - прокомментировал заместитель главного инженера по теплоснабжению ООО «СГЭС» Александр Марченков.

Новый детский сад в 42 микрорайоне включен в государственную программу «Развитие образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», образовательное учреждение рассчитано на 300 мест.