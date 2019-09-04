Как финансово подготовиться к обучению ребенка в школе

Элевтерия Иосифова, кандидат медицинских наук, частнопрактикующий врач-кардиолог, руководитель проекта клиники экспертного уровня MEDICA в городе Сургуте, рассказала о том, как финансово подготовиться к обучению ребёнка в школе.

Моему сыну Константиносу 7 лет, и в этом году он идет первый раз в первый класс. Я понимаю, что подготовка ребёнка к школе – это определенная статья расходов. Это затратно, но это необходимые траты. Родителям стоит заранее копить деньги на этот важный в жизни своего чада период. Сложнее всего тем, чей ребёнок идёт в первый класс. Невозможно знать, что нас ждёт через год, через пять, через десять лет. Мы не спрогнозируем, на что нам понадобятся средства и будет ли их достаточно, даже если их вполне хватает сегодня.

На данный момент школьнику нужно много всего – парадная и повседневная форма, обувь, планшет, компьютер, удобная мебель для учёбы дома, книги, портфель, а ещё дополнительные занятия по школьным предметам и в спортивной секции. Всё это – финансовые затраты. А финансы требуют чёткого планирования. Цели у нас каждый год меняются, ребёнок растёт, у него появляются новые потребности, увлечения. Можно и нужно использовать накопления для их реализации. Главное - начать копить заблаговременно, чтобы 31 августа не бегать и не думать, где взять деньги.

Я рекомендую накопительное страхование жизни в нашей местной сургутской компании «Вита-страхование».У них есть удобная для родителей программа «Первоклассник», которая даёт возможность накопить и одновременно застраховать ваше чадо от несчастного случая на весь период действия договора. Все средства, что вы накопите, вернутся к вамкак раз в августе перед самой важной для будущего школьника датой – перед 1 сентября. Для меня важно, что в полис включена защита от несчастного случая, ведь многие дошкольники занимаются в спортивных секциях. Мой Костас серьёзно увлечён плаванием, но у меня нет цели вырастить великого спортсмена, я хочу вырастить физически здорового ребёнка. Высокий ритм современной жизни диктует свои правила. Поэтому мой сын ходит в секцию по плаванию с трёх лет, уже готов пойти в класс олимпийского резерва. Я как мама-доктор советую с ранних лет приучать детей к физической активности. Преимущества накопительного страхования жизни по программе «Первоклассник»: ребёнок застрахован от несчастного случая и одновременно вы получите накопленные средства к 1 сентября.

Я вновь планирую начать копить с «Вита-страхование», чтобы подготовиться к следующему важному моменту в жизни моего сына – к его поступлению в вуз.

Неважно, какой у вас уровень доходов, сколько денег на счету, – целевые деньги остаются целевыми. Целевые накопления на сегодняшний день – это очень удобно. По сути, это депозит, который копится, а в нужный момент будет потрачен на определённые нужды.

Я всеми руками за накопительное страхование жизни, и меня радует, что оно становится полезным трендом в нашей стране. У меня застраховано всё: от жизни и здоровья до бизнеса. В современном мире копить и планировать просто необходимо, а быть застрахованным - тем более.

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