​В Сургуте родители готовят школьников к новому учебному году

В этом году День знаний выпал на 2 сентября. А это значит, что у родителей школьников — особенно тех, кто только-только вернулся с отпуска — есть лишний денек, чтобы успеть все закупить к новому учебному году. Под «всем» подразумевается огромный список: форма, сменная обувь, рюкзаки, учебники, тетрадки и бесконечная канцелярия.

Буквально лет десять назад это отнимало уйму времени, ведь приходилось объезжать и обходить несколько магазинов, которые специализировались каждый на своем. Сейчас дело обстоит иначе, и закупиться всем необходимым школьники могут в одном месте. Прекрасный тому пример — торгово-развлекательный центр «Аура»: 65 тысяч квадратных метров торговой площади, 175 бутиков, многие из которых представлены впервые в Сургуте. В общем, здесь можно найти все, начиная от дневника и заканчивая компьютерами.

Кстати, покупать в конце августа еще выгоднее, чем в другие летние месяцы, ведь именно ближе к началу учебного года магазины объявляют сезон скидок. Например, на школьную форму.

В «Шалунах» объявлена скидка до 30 процентов на коллекцию прошлого года и на всю обувь. В Gulliver и ButtonBlue такая же скидка действует на все школьные вещи. Привлекательная акция сейчас действует в Ostin kids: берете пять вещей — оплачиваете только три. Еще одна распродажа в Orby: там можно купить три вещи по цене двух.

Школьную сменку можно подобрать в многочисленных обувных магазинах — в том числе специализированных детских — на втором этаже торгового центра. Хороший вариант — магазин«Котофей». Там отличный ассортимент туфелек, сандалий и ботинок.

Большой выбор рюкзаков и канцелярии найдется в «Детском мире». А еще есть спортивные магазины и магазины электроники, где в преддверии учебного года также действуют различные акции.

Поэтому все, что требуется от родителей — выделить в своем расписании всего один день для шоппинга. Этого вполне достаточно, чтобы полностью подготовить к школе кого угодно: хоть маленького первоклашку, хоть серьезного, привередливого одиннадцатиклассника.