​Энергетики Сургута готовы к подаче тепла на социальные объекты города

«Сургутские городские электрические сети» завершили ремонт оборудования котельных и магистральных тепловых сетей, обеспечивающих подачу тепла в Центральный, Восточный, Западный жилые районы и промышленную зону города Сургута.

Накануне энергетики завершили диагностирование тепломагистрали «Сургутская ГРЭС-1-ПКТС» - выполнили контрольную проверку трубопроводов на прочность и плотность. «Мы провели большой объем ремонтных работ по подготовке оборудования котельных и тепловых сетей к максимальным нагрузкам в предстоящий осенне-зимний сезон, в том числе устранили все скрытые дефекты трубопроводов, выявленные при опрессовках тепловых сетей», - прокомментировал заместитель главного инженера по теплоснабжению ООО «СГЭС» Александр Марченков.

«Несмотря на имеющуюся задолженность потребителей за поставленные тепловые ресурсы, подготовка теплосетевого комплекса Сургута к новому отопительному сезону выполнена в срок и 2 сентября ООО «СГЭС» готово к подаче тепла на социальные объекты города. Запуск теплоносителя будет поэтапным, по мере готовности принимающих устройств у потребителя, - отметил Александр Марченков.

Общая задолженность за тепловую энергию у потребителей перед энергетиками на сегодняшний день составляет порядка 40 миллионов рублей, в том числе 12 миллионов рублей - долги населения, заключившего прямые договора с ресурсоснабжающей организацией.