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​На карте вечерней Югры появятся новые точки притяжения

Урай, Лангепас, Нижневартовск, Белоярский, Сургут и другие – из месяца в месяц список югорских городов, на территории которых довелось только в этом году поработать нашей команде, пополняется.

Сегодня мы хотим поделиться с читателями портала siapress.ruсамыми яркими и значимыми проектами - которые или уже реализованы, или украсят панораму Югры в самом обозримом будущем.

Каждый из этих проектов – еще один шаг к формированию комфортной городской среды в рамках одноименной федеральной программы.

Начнем с ближайших наших соседей.

Лангепас

Люди, нефть, газ и… пиксели. Со дня на день завершится монтаж освещения Детской школы искусств – по планам, учреждение встретит своих юных воспитанников в новом вечернем облике аккурат к началу нового учебного года.

Фасад здания ДШИ украсят более 2000 пиксельных источников света и порядка 50 прожекторов локального освещения. «Вишенкой на торте» станет эффектное световое панно с изображением музыкальных нот (на фото)

Параллельно в городе ведется монтаж архитектурного освещения Клуба молодежи – еще одного знакового культурного учреждения. В основу концепта также заложены пиксельные технологии и светодинамика:

Клуб молодежи в г. Лангепас

В зависимости от повода или времени года, в настройках контроллера можно задать различные сценарии такого rgb-освещения: будь то лаконичный моно-цвет или переливы всех цветов радуги – зависит от проводимых здесь мероприятий.

Перемены ждут и жилой сектор - на будущий год в Лангепасе запланирована реализация масштабного проекта освещения жилых домов, выходящих на первую линию. В пилотную группу вошли дома центральной части города: по ул. Ленина, Мира и Дружбы народов.

Лангепас-2020. По задумке, пиксели лишь подчеркнут геометричность контура зданий, красиво выделив дома на фоне вечернего ландшафта

Нижневартовск

В рамках проекта «Нижневартовск-перезагрузка» в городе реализуется масштабная реконструкция культового для горожан места - парка Победы. Здесь будет выполнено комплексное благоустройство территории, включая организацию световой среды и наполнение территории парка современной уличной мебелью. Часть работ выполнит «Среда комфорта».

Подобный проект наша команда уже реализовывала в Сургуте – наш Мемориал славы зажег свои огни в декабре прошлого года. Концепт освещения нижневартовского парка Победы также включает акцентную заливку смысловых элементов комплекса и функциональное освещение территории.

Ход реализации проекта был представлен на онлайн-конференции по теме благоустройства и формирования комфортной городской среды, которую 9 августа провела глава региона Наталья Комарова.

Парк Победы в г.Нижневартовске

Урай

В городе практикуют комплексные решения в части создания комфортной городской среды: сейчас ведется разработка эскизной и рабочей документации по архитектурному освещению Культурно-исторического центра и проекта по благоустройству территории Парка культуры и отдыха.

Парк культуры и отдыха в г.Урай, ведется разработка эскизного проекта

А месяц назад здесь стартовал монтаж художественного освещения Ледового дворца – поистине долгожданного для города объекта спортивной инфраструктуры, который возводится на месте катка и бывшей танцплощадки возле ДС "Старт".

В концепте освещения Ледового дворца нашли свое отражение классические приемы светодинамики: простая контурная графика с rgb-эффектом в сочетании с локальной подсветкой верхней части фасада

Белоярский

Сегодня Белоярский можно смело назвать одним из лидеров Югры по качеству благоустройства городской среды. За последние несколько лет город сделал в этом направлении квантовый скачок – здесь облагораживают парки, центральные улицы и аллеи, приводится к нормам световая среда.

Принятие муниципалитетом в 2015 году единой концепции освещения города по сей день дает свои плоды: сегодня здесь красиво подсвечены жилые кварталы, объекты коммерческой инфраструктуры, и социальной значимости – парк Победы, музейный центр «Нуви Ат».

В перспективе – целый ряд проектов, среди которых городской этнопарк, расположенный за гостиницей «Карибу», на реализацию которого город получил гранд из федерального бюджета.

по проекту компании «Среда комфорта» в этнопарке будет создана яркая и безопасная световая среда, появятся малые архитектурные формы и световые инсталляции.

Сургутский район

На наших просторах тоже кипит работа, причем сразу в нескольких населенных пунктах: Солнечный, Белый Яр и Барсово. Здесь ведутся работы по комлексному благоустройству парков и скверов в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды.

Так, на будущий год в Белом Яру запланирована реализация не имеющего в Югре аналогов проекта парка ПДД: зеленая зона по ул. 1 микрорайон получит уникальную инфраструктуру.

Помимо классического обустройства детских площадок, набережной и центральной зоны отдыха, здесь появится зона правил дорожного движения.

По факту, это уменьшенная модель реального дорожного полотна – с кольцевой развязкой, стоп линиями, разделительными полосами и пешеходными переходами. Здесь дети в игровой форме смогут осваивать азы ПДД. Учитывая нынешнюю ситуацию на дорогах – проект несет большую социальную значимость.

В августе эскизный проект получил положительную оценку со стороны общественного совета.

На всей территории парка будет смонтировано функциональное освещение, а игровые комплексы, включая зону ПДД, будут оснащены резиновым травмобезопасным покрытием

В Барсово реализация проекта уже подходит к завершению. Центральный сквер напротив СОШ №1 получил комплексное благоустройство территории:здесь проведена большая работа по созданию тропиночной сети, проложены пешеходные маршруты, установлена система функционального освещения с наружным видеонаблюдением. Помимо этого предусмотрены комфортные зоны отдыха для жителей с учетом сложившейся инфраструктуры парка – на их территории появятся затейливые малые архитектурные формы и художественная подсветка ландшафта.

Сквер в пос. Барсово

«Благоустройство – цельный, многоэтапный процесс, результат которого должен в равной степени удовлетворять таким составляющим, как - комфорт, безопасность, экологичность, современность предлагаемых решений и формирование идентичности городской среды, - прокомментировал генеральный директор ООО «Среда комфорта» Андрей Матыцин.- На каждом этапе работы – от проектирования до реализации проекта – важно сохранить взаимосвязь между каждым из этих критериев. Наглядный пример – ЖК «Возрождение», где на «пятачке» в несколько десятков квадратных метров, нам удалось создать полноценную благоустроенную жилую среду, каждый элемент которой дополняет друг друга, отражая заложенные концепцией смыслы».

ЖК «Возрождение» - победитель ENES-2018


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Сегодня в 14:20, просмотров: 248, комментариев: 0


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