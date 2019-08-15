​До конца года в Сургуте появится 10 новых энергообъектов

Специалисты «Сургутских городских электрических сетей» построят современные трансформаторные подстанций (ТП) в Северном жилом районе и Центральной части города.

Новые электроустановки появятся в микрорайонах 2, 8, 11, 17, мкр. А в Центральной части Сургута, а также в микрорайонах 11А, ПИКС, Железнодорожников в Северном жилом районе города.

Необходимость строительства новых энергообъектов в микрорайонах обусловлена устаревшими зданиями ТП, износом оборудования и нехваткой мощностей. «Мы проводим полную реконструкцию трансформаторных и распределительных пунктов 80-х годов постройки, которые уже выработали срок службы и не соответствуют современным требованиям безопасности и работоспособности. - прокомментировал Пак Мен Чер, генеральный директор ООО «СГЭС». - На месте старых электроустановок будут построены новые здания ТП, РП, в них специалисты «СГЭС» смонтируют современное силовое оборудование, что позволит повысить качество и надежность электроснабжения потребителей, среди которых жилые многоквартирные дома, детские сады и школы». – отметил Пак М.Ч.

Реконструкцию трансформаторных и распределительных пунктов энергетики проводят без полного погашения потребителей. На период строительно-монтажных работ на всех объектах специалисты «СГЭС» устанавливают временный питающий центр (КТПН). - «Потребители будут получать электроэнергию по временной схеме. Для перевода нагрузки на резервный источник питания мы проводим земляные работы с кратковременным отключением электроэнергии». - прокомментировал Пак Мен Чер, генеральный директор ООО «СГЭС».

Специалисты «СГЭС» приступили к раскатке кабельных линий для подключения потребителей к резервному источнику питания на ул. Республики, 84, Дружбы,8, Лермонтова 11/1, Крылова, 47. Завершили демонтаж оборудования и снос старых зданий ТП в микрорайонах 2, 11А, Железнодорожников, мкр. А. Завершаются пусконаладочные работы на ТП-279 по ул. Ленина, 56 и РП-131 по ул. Профсоюзов, 3.

По окончании всех строительно-монтажных работ, энергетики демонтируют временные КТПН и выполнят благоустройство прилегающей территории в микрорайонах.