​Кирпич, монолит, железобетонная плита. В чем разница?

Полгода из окна офиса наблюдала за завершением долгостроя по монолитно-каркасной технологии. Обратила внимание, что при возведении стен из газоблока, каменщики очень сильно экономили на растворе. К примеру, верхние перекрытия (бетонные балки) оконных проемов, отмеченных на фото, лежат на кладке вообще без цемента. Было любопытно: исправят строители брак или нет. Не исправили. Просто обшили здание сайдингом. Холодных стен и сквозняков будущим жильцам не избежать.





На понимание: квартиры в этом доме, еще не сданном в эксплуатацию, начинаются от 3 млн рублей за однокомнатную в 45 кв метров, от 4 млн - за «двушку» в 62, а дома в этом комплексе позиционируются как жилье класса «комфорт +».

О том, каким параметрам должно отвечать жилье, чтобы его можно отнести к тому или иному классу по классификации Гильдии риелторов, читайте в ближайшие дни. В этой публикации мы решили рассказать о потребительских технологиях, которые используют сургутские застройщики для многоэтажных домов.

В природе таких технологий три: кирпич, монолит (чаще - монолит-каркас, о разнице – ниже) и индустриальное домостроение (строительство из железобетонных плит).

Список выстроен по убыванию цены. Некоторые считают, что такая динамика напрямую связана с динамикой качества. Попробуем разобраться, так ли это.

Кирпич





Сегодня по этой технологии в Сургуте многоквартирные дома не строят вовсе: себестоимость такого производства слишком высока, а сроки строительства слишком долгие. Даже если возводят дома каменщики очень высокой квалификации (что вряд ли - ведь это еще больше отразится на конечной стоимости квадратного метра в таком здании). В городе есть несколько якобы кирпичных новостроек, но обольщаться не надо. Этот материал - только облицовка, выполненная в один ряд. Дом, целиком построенный из кирпича для наших условий, должен иметь тройную кладку.

В старом жилфонде таких домов в Сургуте не более двух десятков. На примере парочки из них, опишу особенности технологии, чтобы у вас было понимание на будущее. Вдруг кто-то из застройщиков решит эту технологию использовать, а вы – купить.

Самые узнаваемые – кирпичные «стены» Ленина, 38, напротив памятника основателям города, и Майская, 10, который сургутяне прозвали Бастилией.

Несущие стены кирпичных домов, действительно, дают множество преимуществ жильцам: летом в квартирах прохладно, а зимой жарко, при правильно установленных стеклопакетах шум с улицы не слышен вовсе. Еще один плюс – большие возможности для архитектурно-планировочных решений. Хотя иногда это, скорее, минус – посмотрите на Бастилию. Проект просто не поддается описанию, не то что классификации. «Внутренности» зданий в большинстве кирпичных домов, как правило, тоже оставляют желать лучшего. Даже высота потолков на этажах может быть разной: ощущение, что на каких-то из них каменщики просто не доложили ряд кирпича, а то и два. Что доказывает главный подвох кирпичной технологии: качество такого здания напрямую зависит от квалификации и усердия мастеров. И от состава цементной смеси, которую на этапе строительства никто не контролирует. Ее состав - на совести строительной бригады.

Монолит

Технология выглядит так: на фундамент устанавливается каркас из арматуры, его обшивают опалубкой. Получается своего рода колодец, в который льется бетон. То есть, используется тот же самый материал, который используют строители при изготовлении домов из ж/б панелей: стальные прутья и раствор бетона. Но! Панели льются на заводе, где в большинстве случаев существует ОТК – отдел технического контроля. И требования к характеристикам материала (бетона) соблюдаются жестче. С монолитом возможны те же риски, что и при замесе цементной смеси для кирпичной кладки: несоблюдение пропорций при изготовлении бетонной смеси. В итоге потребительские качества у внешне надежного (по крайней мере, широкого), монолита могут быть значительно хуже, чем у тонкой плиты, изготовленной в заводских условиях.

Еще один минус монолитных домов – способность передавать ударный шум по всему каркасу. Если кто-то затеет ремонт, веселиться будет весь дом, а не только соседи по этажу и стояку. Впрочем, эта особенность есть только у полностью монолитных домов, когда в опалубку заливаются не только несущие конструкции, но и стены. Лично я не видела, чтобы в Сургуте применялась такая технология (если ошибаюсь – поправьте). Большинство застройщиков использует монолитно-газоблочный метод.

Его особенность вот в чем. По монолитной технологии заливается каркас. Далее из газоблоков (иногда – кирпич, но это дорого и долго, потому – крайне редко, на сегодняшний день и вовсе нет) выкладываются стены. И внутренние, и наружные. Наружные затем обшиваются. Иногда – для предания респектабельности отделочным кирпичом в один слой, что служит поводом значительно задрать цену, хотя существенно на потребительские характеристики здания этот метод не влияет. Иногда – утеплителем и сайдингом. Но суть – основной материал – одна. Газобетон. Материал легкий, с хорошими характеристиками по теплоизоляции. Но его основное предназначение – возведение малоэтажных строений, и то не всегда. Газобетонные блоки сушатся двумя способами: в печи (тогда они получаются прочнее кирпича) и естественным путем. В этом случае они годятся только для строительства забора. Гарантий, что на строительство стен в вашем доме пошел именно «печной» газоблок, мало. Могут подложить и «заборный», причем даже без раствора, оштукатурить и… До прихода зимы новосел даже не догадается, что купил дырявое жилье. А если и догадается, то найти эти дыры будет проблематично.

Индустриальное (блочное) домостроение





Самый распространенный вид домостроения в СССР. Основная причина – это самый быстрый способ строительства жилья. Метод заключается в следующем: на заводах изготавливаются стандартные панели, из которых как из конструктора собирается дом. Стыки между плитами утепляются.

Раньше дома из ЖБИ даже не обшивались – просто плиты для наружных и несущих стен брались толще, чем для внутриквартирных перегородок. Часто завод-изготовитель «украшал» панели для наружных стен щебенкой или другими подручными материалами, вплоть до битого кафеля.

Таких домов в советские времена было построено очень много. Возможно, это и является основной причиной того, что сегодняшнее поколение россиян индустриальное домостроение недолюбливает, помня по детским воспоминаниям и рассказам родителей и другие недостатки такого жилья: стандартные планировки, промерзающие стены, плохая шумоизоляция и…

На этом, пожалуй все. Больше недостатков лично я не вспомнила.

Кстати, сегодняшние застройщики, работающие по технологии индустриального домостроения, с этими проблемами отлично справляются.

И планировок даже в составе одного дома предлагают множество, и проблему с сохранением тепла решили: стали контролировать утепление стыков между плитами и грамотно утеплять конструктив зданий. Эти действия, кстати, позволили сургутской компании «Сибпромстрой» добиться звания застройщика, возводящего самые теплые дома в стране. То есть, дома из железобетонных панелей оказались устойчивее к ветрам и морозам, чем монолитные строения, кстати – тоже утепленные. И даже, чем дома из кирпича.

То есть получается, что блочное домостроение нередко качественнее монолитного и кирпичного. Хотя бы потому, что влияние человеческого фактора в данном случае ниже.

Тем более, если усовершенствовать систему контроля за работой исполнителей, как это сделала компания «Сибпромстрой», автоматизировав процессы выявления и устранения недочетов на объектах. И создав отдельное подразделение с функционалом ОТК, вооружив его специальным программным продуктом, который исключает человеческий фактор из отношений «нарушитель-контролер» в принципе.

Схема работы выглядит так: контролер приходит на объект (как правило, в отсутствии бригад – собственных или подрядных). Если находит нарушение, то заносит его в CRM-систему, подробно описав и проиллюстрировав фотографией. Здесь же обозначает ответственных за устранение этого нарушения. Пока задача будет «висеть» в системе, работа оплачиваться не будет. Так что исполнители (в большинстве – подрядные организации) очень заинтересованы устранить нарушение очень быстро и качественно. Потому что снять задачу станет возможно, только когда нарушение будет полностью устранено. А факт подтвержден соответствующим фотоотчетом.

- Наш специалист либо внимательно изучает эти фотографии и принимает недоделки дистанционно, либо отправляется на объект перепроверять, - рассказывает куратор ревизоров – директор ООО «СПС-Логистик» Олег Миненков. – Система интегрирована с бухгалтерией. И пока контролеры не подтвердят, что все замечания устранены, подрядчик просто не получит деньги.

Покрывать недоработки смежников у специалистов отдела контроля резона нет. На кону – собственная профессиональная деловая репутация. Информацию о том, кто не заметил производственный брак, «облако» тоже сохранит надолго.

Благодаря данному производственному решению, квартиры в сургутских новостройках, возведенных по технологии индустриального домостроения, не вызывают нареканий у жильцов. В отличие от жилья в долевых «монолитках» - суды жильцов с застройщиками-бракоделами стали в Сургуте уже привычным явлением.

Семь слагаемых цены

Возникает резонный вопрос – почему же квартиры в панельных домах на столько дешевле, чем в МКД, построенных по монолитно-каркасной технологии? По крайней мере, в Сургуте, где разница квадрата в новостройках может превышать 200 процентов.

Факторов несколько. Первый – скорость строительства. У панельного домостроения она самая высокая. Женщины поймут разницу: чтобы сшить готовое изделие, времени потребуется гораздо меньше, чем связать такое же даже на машинке. А тем более – крючком.

Второй – финансирование стройки. Если оно происходит за счет собственных средств компании – без привлечения банковских кредитов, обязательных для долевого строительства страховок и эскроусчетов, то результат получается гораздо дешевле. За счет собственных средств в Сургуте, кстати, строит только одна компания – Сибпромстрой.

Третий – стоимость стройматериалов. Если изготавливать их самостоятельно, как это делает Сибпромстрой на своих заводах ЖБИ (завод изготавливает не только плиты, но и бетон для монолита, технологию которого компания Николая Сторожука также использует. И даже тротуарную плитку для собственных нужд), то экономия тоже получается значительной.

Четвертый – собственные производственные коллективы. Большинство сургутских застройщиков не имеют своих бригад, а нанимают небольшие компании на субподряд. Это сказывается и на стоимости строительства, и нередко на качестве работы.

Пятый – склад, логистика и прочие производственные процессы. СПС, к примеру, на стройке плиты не складирует. Башенный кран поднимает их с автоплатформы сразу на нужный этаж. Это сокращает количество манипуляций, и, следовательно, сроки строительства. И, соответственно, стоимость. Еще одно новаторство, внедренное в текущем году, установка оконных блоков в стеновую панель до того, как деталь стала частью дома. Безусловно, монтажникам и крановщикам работать несколько труднее: ведь устанавливать на высоте уже не просто железобетонную конструкцию, а деталь со стеклом. Но зато решение сократило временные и рабочие затраты – нанимать в субподряд бригады оконщиков для работы на высоте компании больше не приходится.

Шестой – маржинальность проекта. Если проще – аппетиты застройщиков. Комментировать не берусь – не хватает данных. Но УФАС молчит, значит, этот показатель по всем проектам условно одинаков.

Седьмой – классность жилья. К какому сегменту – эконом, комфорт, бизнес или элит - оно относится. О требованиях по данной характеристике читайте в ближайшее время.