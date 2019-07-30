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Как предпринимателю выбрать банк?

После регистрации бизнеса перед каждым предпринимателем встает вопрос о выборе банка для обслуживания счета. Расчетно-кассовое обслуживание — базовая услуга, которую банки предлагают малому бизнесу. О том, как начинающему предпринимателю выбрать расчетный банк, рассказывает Мария Горенко, начальник отдела по работе с предприятиями малого бизнеса РЦ «Уральский» Райффайзенбанка.

На месте предпринимателя, в первую очередь я бы определила для себя список из, примерно, десяти банков по работе с малым бизнесом, которым я могу доверять. При его составлении можно руководствоваться рейтингами на сайте ЦБ. Затем я бы зашла на сайт к каждому банку из списка и составила мнение о них, анализируя информацию, насколько широка продуктовая линейка, чтобы в перспективе можно было воспользоваться услугами не только по расчетно-кассовому обслуживанию, существует ли правопреемственность одного сегмента к другому – когда-то из малого бизнеса можно превратиться в компанию среднего, с другими задачами и объемами бизнеса и тогда, возможно, потребуются услуги банка для работы на международном рынке.

Сократив выбор до пяти самых крупных и самых ориентированных на малый бизнес банков, я бы поговорила со знакомыми предпринимателями. Они честно могут рассказать об условиях обслуживания, плюсах и минусах своих банков. После этого трем наиболее понравившимся банкам можно позвонить и узнать условия для своего бизнеса, сравнить предлагаемые услуги и тарифы по трем критериям.

Удобство обслуживания. Для меня стоимость услуг не являлась бы ключевым фактором.Сначала я бы определила, как мне удобно работать с банком: преимущественно «в офисе» или «дистанционно». Если мне важно регулярно приходить в свой банк - то буду выбирать офис в шаговой доступности. Если же я за «онлайн», то необходимо оценить уровень интернет-банка (быстрота работы, интуитивно понятный интерфейс), наличие бизнес-карт для снятия наличных, банкоматов для внесения денежных средств. Важная функция – обмен документами с цифровой подписью. Сейчас клиенты могут подтвердить свое согласие с текстом полученного от банка документа с помощью цифровой подписи — уникального цифрового кода подтверждения, который придет в виде SMS или Push. Сотрудник банка запрашивает у клиента или отправляет ему на ознакомление и подпись документы, а клиент в ответ может подписать и отправить в банк онлайн, например, подтверждающие документы для проведения платежей, требующих валютного контроля, согласие на получение банком сведений из Бюро кредитных историй, заявление на расследование, изменение или отмену платеже, обновленные персональные данные, в том числе паспортные. Если бы я жила в небольшом городе, то изучила бы предложения крупнейших банков по полностью дистанционному обслуживанию. Например, Райффайзенбанк предоставляет услугу по удаленному обслуживанию предпринимателям, которые живут в радиусе 90 километров от Сургута. Счет открывается бесплатно, весь процесс занимает один день. При этом реквизиты счета доступны уже через 5 минут после заполнения заявки на сайте банка. Проводить активные операции по счету и получить доступ в онлайн-банк можно после подписания договора, который привезет сотрудник банка.

Хорошо, если в интернет-банке есть какие-то дополнительные сервисы, например, онлайн бухгалтерия: получение актуального налогового календаря, автоматический расчет суммы налога, возможность оплаты в интернет-банке.

Стоимость обслуживания. Если возвращаться к вопросу цены, то я бы рассматривала пакеты рассчетно-кассового обслуживания. Они помогают экономить, ведь в них заложены продукты со скидками. Стоимость РКО одинакова по рынку, отличается незначительно, поэтому стоит обратить внимание на наполнение пакета, в частности, на количество платежных поручений.

Важно обратить внимание на условия, при которых банк может изменить тариф, бывает так, что банк через некоторое время после начала обслуживания поднял тариф вдвое в одностороннем порядке, уведомив лишь по электронной почте. Клиент письмо не прочитал и обнаружил изменение стоимости постфактум. На такие вещи, и, вообще, на способы коммуникации с банком, стоит обращать внимание. И это третий критерий.

Решение сложных вопросов клиента – через менеджера. Совершенный call-центр 24/7, чат-бот как для консультаций по продуктам, так и для решения технических вопросов – обязательное требование к банковскому обслуживанию. Но сложные ситуации предприниматели предпочитают решать с помощью персонального менеджера, я бы выбрала банк, который предложил бы мне услуги персонального менеджера для банковского обслуживания как моего предприятия, так и меня лично.


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Сегодня в 14:56, просмотров: 225, комментариев: 2


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 19:19
Тю, надо же.
Откроете счет, будете оплачивать счета, потом банк решит что платеж подозрителен и напишет такую петицию,
важаемый клиент, в соответствии с Соглашением об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент, Банк принял решение о невозможности приема распоряжений об осуществлении перевода денежных средств, направленных Вами с использованием функционала системы Банк-Клиент, а также об ограничении операций с использованием банковских карт. Вы вправе предоставить платежные документы на бумажном носителе. Решение не являются отказом в осуществлении операции и к нему не применяются нормы пункта 13.4 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Для получения дополнительной информации обратитесь в обслуживающее Вас подразделение Банка. Райффайзенбанк
Вы приходите в банк с платежкой, а вам говорят: пишите заявление о закрытии счета. И комиссию 10% от суммы ! И переведут на Ваш же счет а не контрагенту!
Зашибись!
Сергей Б Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 19:30
Вот, ты вумный. Все так и есть на деле.

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