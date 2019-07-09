​«Зима близко»: Специалисты «Городских тепловых сетей» продолжают подготовку к предстоящему отопительному сезону

В рамках исполнения программы производственного развития будут проведены регламентные работы на основном и вспомогательном оборудовании предприятия. В летний период, до возобновления подачи тепла, на объектах предприятия будут выполнены работы по капитальному ремонту, техническому перевооружению магистральных и внутриквартальных сетей тепловодоснабжения, центральных тепловых пунктов и котельных.

В ходе летней ремонтной компании 2019 года предстоит заменить около 13 км трубопроводов тепловодоснабжения в однотрубном исчислении. Из них 4,995 км. магистральных тепловых сетей и 7,894 км. внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Строительно-монтажные работы по ремонту магистральных сетей, запланированные по программе производственного развития, будут выполняться на многих объектах города Сургута.

В частности, по улице Островского и улице Северная; на бульваре Свободы д.2 в районе магазина «Центральный»; по улице Киртбая (район д. 9 и д.13); от улицы Кукуевицкого д. 12/3 до ул. Дзержинского д.12. Работы по техническому перевооружению внутриквартальных сетей тепловодоснабжения запланированы по улицам Бажова и Студенческая; по проспекту Комсомольский (район д.42). Подрядчиков ориентируют на качественную работу, которую нужно выполнить за короткий срок, так как межотопительный период составляет всего 90 дней.

Второй год «Городские тепловые сети» в своей ремонтной кампании применяют термостойкие трубопроводы PE-RT. Трубы изготовлены на основе высокопрочного полиэтилена, с повышенной термостойкостью и соответствует требованиям ГОСТ 52134, ТУ и СП, используемых для систем горячего водоснабжения и отопления. В отличии от ранее применяемых трубопроводов PEX-A, которые подлежали только утилизации, трубопроводы PE-RT можно перерабатывать и использовать повторно.

Особое внимание в ремонтной компании этого года специалисты «Городских тепловых сетей» уделяют тем объектам, которые выработали нормативный эксплуатационный срок службы.

В настоящее время ведется разработка проекта по техническому перевооружению котельной №7 по улице Индустриальной. Установленная мощность объекта – 10 МВт. Всего около 562 млн. рублей будет направлено на выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов.

На данный момент во всех районах города Сургута подходят к концу гидравлические испытания и промывки внутриквартальных тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения. Проверка тепловых сетей на прочность выполняется в межотопительный период для определения их готовности к следующему отопительному сезону. Подобные мероприятия необходимы, чтобы выявить «слабые места» сетей тепловодоснабжения, предупредить образование функциональных отказов и сбоев в период прохождения осенне-зимнего максимума температур.