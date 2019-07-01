Аэропорт в объективе: в Сургуте состоялся двухдневный летний авиаспоттинг

Споттинг проходил 29 и 30 июня. В мероприятии приняло участие более 60 профессиональных фотографов и любителей авиационной фотографии из разных городов России.

Участники споттинга получили уникальную возможность произвести съёмки с нескольких точек на перроне, на рулежных дорожках, на объектах аэропортового комплекса, запечатлеть взлеты и посадки самолетов, процесс обслуживания пассажиров и воздушных судов. Кульминацией мероприятия стала фотосъемка салона и кабины воздушных судов авиакомпании Utair.

Летний споттинг прошел с официальным хэштегами #споттингсургут, #USRRspotting2019. Уже сейчас пользователи социальных сетей могут найти фото и видео споттеров в сети Интернет. Кроме этого, все участники споттинга могут представить свои работы в конкурсе на самую лучшую фотографию и видео. Победители получат призы от аэропорта Сургута и авиакомпании Utair. Лучшие работы будут размещены в соцсетях аэропорта и в зале вылета аэровокзала.