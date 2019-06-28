​Как сформировать семейный капитал

У каждой семьи есть финансовые цели, которые не всегда получается достичь. Как накопить на обучение детей, дорогостоящую покупку, отдых, ремонт без долгов, кредитов? Как чувствовать себя уверенно и спокойно при любых обстоятельствах?

Для достижения финансовой стабильности необходимо создание семейного капитала, который является надёжной защитой, а в кризисные времена – источником решения денежных проблем. Накопления обеспечивают финансовую «подушку безопасности» в случае потери работы, болезни или внезапных срочных трат.

Среди способов формирования семейного капитала особо выделяется накопительное страхование жизни – удобный универсальный инструмент, который объединяет в себе программу накопления, страхование жизни и возможность получения гарантированного дохода. Источником сбережений становятся страховые взносы, размер и периодичность оплаты которых каждая семья определяет самостоятельно. Удержание взносов может производиться как из заработной платы, так и с банковской карты. Чтобы попытка сберегать не оказала негативного влияния на семейный бюджет, рекомендуется начать откладывать каждый месяц 5% дохода. Далее, долю сбережений по желанию можно увеличить. Обязательство по оплате страховых взносов здорово дисциплинирует и способствует формированию семейного капитала, помогая удержаться от соблазна потратить сбережения, например, на спонтанные покупки.

Используя накопительное страхование жизни как способ формирования резерва семьи, можно не только уберечь денежные средства от инфляции, но и получить возможный гарантированный доход от инвестиционной деятельности компании. Дополнительным преимуществом является получение налогового вычета.

Зачастую в формировании семейного резерва участвует глава семьи как основной источник доходов. Если с ним что-нибудь случится (потеря трудоспособности, уход из жизни), то он не сможет продолжать обеспечивать семью – могут настать тяжёлые времена. Наличие страхового полиса в такой момент поможет сохранить прежний уровень жизни.

Создать финансовый резерв и одновременно быть застрахованным – надежное и правильное решение. Забота о себе и своей семье – самое главное!

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