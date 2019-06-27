​ООО «Газпром трансгаз Сургут» расширяет парк газомоторного транспорта

ООО «Газпром трансгаз Сургут» планомерно переводит собственный транспорт на газомоторное топливо. Сегодня на балансе предприятия находится чуть более двух тысяч единиц техники, включая автомобильную (1306), дорожно-строительную (492) и прицепную (253 единицы), что составляет треть всего автопарка Общества.

В 2019 году в распоряжение газовиков поступит 55 новых автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием (ГБО), а в 2020 году – еще 60 единиц.

Перевод такого количества транспорта на газ приносит предприятию экономию средств – только в 2018 году она составила 64 миллиона рублей.

Для обеспечения собственного транспорта голубым топливом в городах присутствия ООО «Газпром трансгаз Сургут» организована работа передвижных автогазозаправщиков (ПАГЗ). Таким образом, предприятием созданы условия для надежного транзита собственного газомоторного транспорта от города Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) до города Ишима (юг Тюменской области). Кроме этого, в мае 2019 года начала свою работу новая автомобильная газовая наполнительная компрессорная станция (АГНКС) в Новом Уренгое, что помогает решить проблему заправки газом транспорта северных подразделений Общества. Кроме того уже в 2023 году на компрессорных станциях ООО «Газпром трансгаз Сургут» появятся первые стационарные блоки компримирования природного газа (БКПГ).

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