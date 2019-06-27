В Сургуте в ТРЦ «Аура» началась реновация

В этом году в ноябре будет семь лет, как в Сургуте открылся один из крупнейших торговых центров города и Югры — «Аура». С самого момента своего появления этот ТРЦ стал точкой притяжения не только людей, желающих что-то купить, но и тех, кто хочет просто хорошо отдохнуть или, например, встретится с бизнес-партнерами.

Тут располагается более 200 магазинов, восемь кинозалов, боулинг, парк развлечений для детей, рестораны, фудкорт и многое другое. А на центральной площадке «Ауры» практически на постоянной основе проводятся различные мероприятия для посетителей: розыгрыши (за семь лет 11 человек стали обладателями автомобилей), викторины, выставки (в том числе пять международных интерактивных выставок, которые были представлены в России впервые), ярмарки, развлекательные и игровые программы и так далее.

Так как «Аура» — современный торговый центр, старающийся дать своим посетителям все самое лучшее (ассортимент, бренды, гибкие цены, комфортную среду и проч.), то по прошествии семи лет логичным решением стала реновация ТРЦ. Точнее — его «начинки». В ближайшее время ряд арендаторов проведет реконцепцию своих бутиков. «Совершенно в новом формате будет представлен флагманский магазин бренда Henderson, а также Ostin и Restore. Последний, к примеру, помимо нового дизайна интерьера представит еще и сервисный центр. Уже работают в новом формате Love Republic и Colins. Появятся ювелирный отдел DIA и бутик женской одежды «Элис», — приоткрыли нам завесу тайны в пресс-службе ТРЦ.

К тому же в «Ауре» будет модернизирована стратегия зонирования и навигации, ведутся работы по обновлению ресторанов и зоны фудкорта. В ТРЦ откроется первый в Югре ресторан Farш — одной из самых популярных бургерных в России.

Результаты реновации югорчане увидят до конца года.

Кстати, в скором времени в «Ауре» откроется еще один популярный магазин — нижнего белья Tezenis. Поклонники бренда, наверняка, об этом уже знают и ждут, а тем, кто еще не в курсе, рассказываем: в бутиках компании можно недорого приобрести качественные комплекты на каждый день, на особые случаи, для дома и сна. Tezenis пополнит ряды брендов, которые представлены в Югре эксклюзивно именно в «Ауре»: Inditex, Carlo Pazolini, CKJeans, Lacoste, Tommy Hilfiger, Puma и другие.