​Комфортный старт

Специалисты рынка недвижимости нередко описывают структуру групп покупателей в виде пирамиды из пяти секторов. В основании конструкции – самый многочисленный сектор - те, кто хотят купить квартиру (новую или первую), но пока не могут. Следующий сектор – «стартовики». Как правило, это молодые семьи и люди в возрасте от 25 лет. У них есть минимальный первоначальный капитал, но цена за квадратный метр из-за ограниченности в доходах остается ключевым фактором. Третий сектор – так называемые «улучшатели», затем идут бизнес-сегмент и покупатели элитного жилья.

Нетрудно догадаться, что самыми многочисленными являются первый и второй секторы покупателей, которые и обеспечивают стабильный и немалый спрос стандартного жилья, ранее его называли жилье эконом-класса. И именно для этих категорий и возводит свои дома один из ведущих застройщиков региона – компания «Сибпромстрой», используя технологию индустриального домостроения, которая позволяет строить быстро, много и качественно.

Для соучредителя компании Николая Сторожука построить достаточное количество «стартового» жилья для молодых сургутян было своего рода миссией – до начала девяностых годов на протяжении почти полутора десятка лет ему самому пришлось ютиться семьей с двумя маленькими детьми в комнате общежития. В городе просто не было достаточного количества любого жилья, не говоря уже о доступном.

За двадцать с лишним лет существования Сибпромстрой значительно изменил ситуацию на рынке недвижимости Сургута. Купить квартиру в новостройке на протяжении нескольких лет можно без проблем, при этом – по демократичным ценам. При этом особенностей у того или иного жилого комплекса немало. Дома Сибпромстроя можно считать одинаковыми только по параметрам энергоэффективности (класс «А», высокий, позволяет экономить на теплоресурсе в среднем в пять раз – см. о результатах эксперимента теплоэнергетиков компании в предыдущем номере «НГ») и облицовке фасадов.

В остальном же они очень разные. И подойдут не только для «стартовиков», но и для «улучшателей» (например – квартиры в ЖК «Дорожный»), а также для покупателей, желающих приобрести жилье комфорт-класса. Жилыми комплексами повышенной комфортности можно считать высотки на ул. Гагарина и на пересечении ул. Мелик-Карамова и Щепеткина – ЖК «Вдохновение». Но на первичном рынке квартиры в них давно уже не приобрести.

Этим летом Сибпромстрой вновь создал прецедент: построил и открыл бронирование квартир в ЖК формата «комфорт» по цене «стандарта» в одном из самых уютных районов Сургута – в НГДУ.

Новый ЖК, которому дали название «Кедровый», состоит всего из одного дома. Но это полноценный жилой комплекс: с приватной территорией, оснащенной камерами видеонаблюдения, которая сейчас благоустраивается, парковочными местами в стилобате (подземной части) здания из расчета «одна квартира — одно машиноместо», помещениями коммерческого назначения и прочими атрибутами не стандартного, а комфортного жилья. В том числе – большой квадратурой квартир. Студий в этой высотке нет, зато есть однокомнатные квартиры площадью более 50 кв метров и трехкомнатные – без малого 90 квадратов, с тремя лоджиями, выходящими на три стороны. Кстати, стоят они всего от 4,3 до 4,5 млн рублей – в зависимости от этажа: нижние и верхние подешевле, средние подороже.

Купить первое, причем уже готовое жилье формата «комфорт» по цене «стандарт» - возможность уникальная, в Сургуте случается раз в пять лет, а то и реже. Наверное, еще и поэтому застройщик пока даже не выложил это предложение на свои официальные сайты и не подключил к продажам партнерские агентства недвижимости: старт продаж квартир в этом доме многие сургутские семьи ждали с нетерпением. Квартиры в ЖК «Кедровый» реализует собственный Отдел продаж Сибпромстроя (ул. Есенина, 2, ЖК «Северное сияние», тел 600-190).

Требования к жилью комфорт-класса, сформулированные Гильдией риелторов: