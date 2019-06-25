​В ООО «Газпром трансгаз Сургут» обновляют оборудование

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» в ближайшее время появится новое уникальное оборудование - «Мобильный комплекс для освидетельствования баллонов компримированного природного газа (КПГ)».

Новый комплекс отечественного производства базируется на базе полуприцепа. В его состав входит пост аккумулирования и дегазации, устройство внутренней очистки баллонов, стенды для осмотра внутренней поверхности, взвешивания и монтажа/демонтажа вентиля, пневмогидростанция для гидравлических испытаний баллонов на прочность, компрессорная установка и установка для сушки после гидравлических испытаний.

Мобильный комплекс по мере необходимости будет передвигаться по трассе Общества. «Это главное преимущество установки, - комментирует начальник транспортного отдела Общества Владимир Камаев. – Установка позволяет проводить освидетельствование газовых баллонов непосредственно на месте эксплуатации, способствует сокращению времени простоя автотранспорта, а также поддерживает температурный режим функционирования в климатических условиях от -50 °С до +20 °С».

Разработчик комплекса - конструкторско-технологическое бюро арматуростроения (г.Пенза).

Справка:

ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 100% дочернее предприятие ПАО «Газпром». В составе Общества 26 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 газоперекачивающих агрегата. ООО «Газпром трансгаз Сургут» эксплуатирует системы магистральных газопроводов от Заполярного до Нового Уренгоя и до границ Омской и Курганской областей протяженностью более 6,3 тысяч км. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа почти 200 млрд куб. м. Коллектив предприятия насчитывает около девяти тысяч человек.

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