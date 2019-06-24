16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,9095   EUR  71,5973  

​В ООО «Газпром трансгаз Сургут» определили лучшего монтера по защите трубопроводов от коррозии

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» определили лучшего монтера по защите трубопроводов от коррозии. За чемпионское звание в профессиональном состязании боролись 14 представителей различных филиалов Общества, которые стали лучшими в отборочных этапах на уровне подразделений.

Впервые практическое задание для монтеров по защите от коррозии проведено не в помещении, а в полевых условиях, максимально приближенных к реальным. Свои навыки конкурсанты показывали на объекте Сургутского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ).

Соискатели на звание «Лучший по профессии» определяли ось газопровода, глубину его залегания, измеряли защитный поляризационный потенциал. Монтеры выявляли локальные места повреждений изоляционного покрытия газопровода, которые сымитировали специально для конкурса. Для этого участников вооружили необходимым комплексом измерительных приборов. Преимущество в практическом этапе получал тот конкурсант, чьи измерительные данные были наиболее приближены к эталонным – тем показателям, собранным специалистами Инженерно-технического центра.

«Время выполнения задания играет незначительную роль, – поясняет начальник производственного отдела защиты от коррозии ООО «Газпром трансгаз Сургут» Юрий Студзинский. - Главное правильно настроить измерительный комплекс по определению газопровода и локальных повреждений изоляции, а также грамотно провести анализ полученных результатов».

Несмотря на то, что профессия монтера по защите трубопроводов от коррозии считается не женской, одна конкурсантка все же участвовала в профессиональном турнире наравне с коллегами-мужчинами. Для нее никаких послаблений не сделали – выступала на равных условиях: также выполняла замеры на газопроводе, также проходила тестирование в рамках теоретического этапа.

«Участники отвечали на сто вопросов в тестовом режиме, - поясняет начальник Учебно-производственного центра (УПЦ) Владимир Васильев. - Основные вопросы касаются организации безопасной работы в электроустановках, технологии по обслуживанию и ремонту оборудования электрохимзащиты, технологии применения лакокрасочных покрытий и изоляционных материалов».

Наилучший результат по итогам двух этапов показал работник Ново-Уренгойского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) Сергей Положенцев, который в предыдущих конкурсах занимал лидирующие позиции. На втором месте – Максим Сидоренко из Ортьягунского ЛПУМГ. На третьей строчке – представитель Сургутского ЛПУМГ Виктор Долгой. Все участники получат ценные призы и признание в своих коллективах. А победители представят ООО «Газпром трансгаз Сургут» на Фестивале труда ПАО «Газпром» в следующем году.

Справка:

ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 100% дочернее предприятие ПАО «Газпром». В составе Общества 26 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 газоперекачивающих агрегата. ООО «Газпром трансгаз Сургут» эксплуатирует системы магистральных газопроводов от Заполярного до Нового Уренгоя и до границ Омской и Курганской областей протяженностью более 6,3 тысяч км. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа почти 200 млрд куб. м. Коллектив предприятия насчитывает около девяти тысяч человек.

http://www.surgut-tr.gazprom.ru


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

24 июня в 14:36, просмотров: 362, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Опасно ли в Грузии? Отдыхают ли там сейчас там сургутяне? Что с ними будет?

​Опасно ли в Грузии? Отдыхают ли там сейчас там сургутяне? Что с ними будет?
СИА-ПРЕСС узнал, как там наши земляки и кто потеряет деньги из-за запрета на прямые перелеты
Ева Рудион 24 июня в 16:13
549 3
«В этот раз Сургут получит полноценную арт-инсталляцию от уличных художников»

«В этот раз Сургут получит полноценную арт-инсталляцию от уличных художников»
Руководитель школы граффити «Гаражи» и организатор «Гаражи фест» Максим Яровой — о новом проекте и актуальности искусства граффити
Лилия Сулейманова 24 июня в 13:17
483 0
​Как добиться установки пандусов на тротуарах в своем дворе? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Как добиться установки пандусов на тротуарах в своем дворе? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Анастасия Семихатских 23 июня в 16:26
752 0
​В Сургуте Ленин живее всех живых

​В Сургуте Ленин живее всех живых
Уверяю вас, новые поколения, если захотят, с легкостью найдут в названиях «Захарова», «Билецкого», «Показаньева» что-нибудь крамольное и запрещенное. Надо жить со всей историей, какая у нас есть
Сергей Антонов, сургутянин 22 июня в 10:01
1386 24
​Неделька зимнего лета

​Неделька зимнего лета
За минувшую неделю, помимо климатических причуд, я бы выделил три группы событий. Назовем их условно «мошенники, как клещи», «Путин нам поможет» и «инициатива наказуема». Давайте по порядку.
Олег Владимиров 21 июня в 17:47
1355 3
В Югре создадут закон о развитии креативной экономики. Что это такое и как поможет избавиться от «нефтяной иглы»

В Югре создадут закон о развитии креативной экономики. Что это такое и как поможет избавиться от «нефтяной иглы»
Анастасия Семихатских 21 июня в 15:47
919 6
В Сургуте дети вынуждены с пяти утра занимать очередь возле МАУ «Наше время», чтобы найти работу

В Сургуте дети вынуждены с пяти утра занимать очередь возле МАУ «Наше время», чтобы найти работу
Всего в городе в год создается порядка трех тысяч рабочих мест для подростков, но их не хватает
Лилия Сулейманова 21 июня в 14:25
1495 21
Бытовые протесты нашу власть пока устраивают. Всё изменится, если люди создадут организации и найдут новых лидеров

Бытовые протесты нашу власть пока устраивают. Всё изменится, если люди создадут организации и найдут новых лидеров
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 21 июня в 13:47
1118 28
​Может, вернём практику СССР: отучили врача и отправили работать на несколько лет куда государство укажет

​Может, вернём практику СССР: отучили врача и отправили работать на несколько лет куда государство укажет
Посмотрел прямой эфир вопросов президенту, но после обсуждения медицины нервов смотреть не хватило...
Эдуард Логинов, председатель МРОО инвалидов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» 21 июня в 12:46
939 5
«Молодежь созрела для самостоятельного решения своих проблем, потому что власти уделяют этому мало времени»

«Молодежь созрела для самостоятельного решения своих проблем, потому что власти уделяют этому мало времени»
Общественник Сергей Мелашенко — о переходе «Зарницы» в интернет
Лилия Сулейманова 20 июня в 16:51
2400 9
​Плата за тепло: очередной бред

​Плата за тепло: очередной бред
На верхних этажах настолько тепло от всего здания, что люди не отапливают квартиры. И они, получая дармовое тепло от нижних этажей (где хотят включить повышенный тариф!), оказываются в привилегированном положении
Тарас Самборский 20 июня в 16:14
1601 6
​Говорят, что центральный рынок Сургута могут сдать в аренду на 25 лет. Кому сдать? Зачем? Что город получит взамен?

​Говорят, что центральный рынок Сургута могут сдать в аренду на 25 лет. Кому сдать? Зачем? Что город получит взамен?
Пять главных вопросов о «почти концессии» главного рынка
Дмитрий Щеглов 20 июня в 15:04
1032 4
​В Сургуте по дворам ездит машина, водитель которой фиксирует нарушения правил парковки и отправляет в ГАИ

​В Сургуте по дворам ездит машина, водитель которой фиксирует нарушения правил парковки и отправляет в ГАИ
Горожане получают многотысячные штрафы
Лилия Сулейманова 19 июня в 17:19
8666 36
«Городские теплосети вырубили больше ста деревьев на улице Островского в Сургуте. Как будут возмещать?»

«Городские теплосети вырубили больше ста деревьев на улице Островского в Сургуте. Как будут возмещать?»
Отвечает администрация города
Лилия Сулейманова 19 июня в 17:35
1046 3
Олег Владимиров

​С мертвой точки
Погодите возмущаться. Морг – это тишина, чистота и порядок. Детский сад будет бесить вас куда больше, уж поверьте.
Олег Владимиров 19 июня в 15:16
1220 6
Особое место

Особое место
В Сургуте продолжаются споры о том, восстанавливать Дом Пионеров или сносить. Есть разные мнения и среди депутатов городской думы. Мое мнение – восстанавливать!
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 19 июня в 10:45
1205 19
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика