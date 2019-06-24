В ООО «Газпром трансгаз Сургут» определили лучшего монтера по защите трубопроводов от коррозии. За чемпионское звание в профессиональном состязании боролись 14 представителей различных филиалов Общества, которые стали лучшими в отборочных этапах на уровне подразделений.

Впервые практическое задание для монтеров по защите от коррозии проведено не в помещении, а в полевых условиях, максимально приближенных к реальным. Свои навыки конкурсанты показывали на объекте Сургутского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ).

Соискатели на звание «Лучший по профессии» определяли ось газопровода, глубину его залегания, измеряли защитный поляризационный потенциал. Монтеры выявляли локальные места повреждений изоляционного покрытия газопровода, которые сымитировали специально для конкурса. Для этого участников вооружили необходимым комплексом измерительных приборов. Преимущество в практическом этапе получал тот конкурсант, чьи измерительные данные были наиболее приближены к эталонным – тем показателям, собранным специалистами Инженерно-технического центра.

«Время выполнения задания играет незначительную роль, – поясняет начальник производственного отдела защиты от коррозии ООО «Газпром трансгаз Сургут» Юрий Студзинский. - Главное правильно настроить измерительный комплекс по определению газопровода и локальных повреждений изоляции, а также грамотно провести анализ полученных результатов».

Несмотря на то, что профессия монтера по защите трубопроводов от коррозии считается не женской, одна конкурсантка все же участвовала в профессиональном турнире наравне с коллегами-мужчинами. Для нее никаких послаблений не сделали – выступала на равных условиях: также выполняла замеры на газопроводе, также проходила тестирование в рамках теоретического этапа.

«Участники отвечали на сто вопросов в тестовом режиме, - поясняет начальник Учебно-производственного центра (УПЦ) Владимир Васильев. - Основные вопросы касаются организации безопасной работы в электроустановках, технологии по обслуживанию и ремонту оборудования электрохимзащиты, технологии применения лакокрасочных покрытий и изоляционных материалов».

Наилучший результат по итогам двух этапов показал работник Ново-Уренгойского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) Сергей Положенцев, который в предыдущих конкурсах занимал лидирующие позиции. На втором месте – Максим Сидоренко из Ортьягунского ЛПУМГ. На третьей строчке – представитель Сургутского ЛПУМГ Виктор Долгой. Все участники получат ценные призы и признание в своих коллективах. А победители представят ООО «Газпром трансгаз Сургут» на Фестивале труда ПАО «Газпром» в следующем году.

Справка:

ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 100% дочернее предприятие ПАО «Газпром». В составе Общества 26 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 газоперекачивающих агрегата. ООО «Газпром трансгаз Сургут» эксплуатирует системы магистральных газопроводов от Заполярного до Нового Уренгоя и до границ Омской и Курганской областей протяженностью более 6,3 тысяч км. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа почти 200 млрд куб. м. Коллектив предприятия насчитывает около девяти тысяч человек.

http://www.surgut-tr.gazprom.ru