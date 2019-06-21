​Водителей ООО «Газпром трансгаз Сургут» за безаварийную работу поощрили знаками отличия Минтранса РФ

Водителей ООО «Газпром трансгаз Сургут» за безаварийную работу поощряют знаками отличия Минтранса РФ. 108 работников уже удостоены наград трех степеней. Первая, самая высшая, полагается водителям, проехавшим без аварий 500 тысяч километров, вторая – за 300 тысяч, и третья – за 200 тысяч. В 2019 году к награде представлены еще 85 человек, в том числе, несколько ветеранов, которые уже вышли на заслуженный отдых.

Обладатель знака отличия «За безаварийную работу» I степени получает возможность претендовать на звание «Почетный работник Минтранса», а впоследствии – и «Ветеран труда».

«Водительский состав Общества воспринял новую идею поощрения знаками за безаварийную работу с воодушевлением, - говорит начальник транспортного отдела ООО «Газпром трансгаз Сургут» Владимир Камаев. - В Обществе работает без малого 1 300 водителей и, по крайней мере, четверть заслуживает знака Минтранса одной из трех степеней. Понятно, что свою награду получили пока не все, но это обязательно произойдет в ближайшие годы, а кроме того, в перспективе подобными знаками планируется награждать слесарей-механиков и инженерно-технических работников, труд которых также нелегок и ответственен».

Справка: Для того, чтобы водитель смог достичь показателя пробега транспортного средства в 500 тысяч километров, ему требуется примерно 15 лет еженедельной работы со строгим соблюдением режима сна и отдыха. При этом водитель автобуса в среднем «наезжает» 23-25 тысяч километров в год, водитель грузового автомобиля – около 27, а водитель легкового транспорта - порядка 30 тысяч км за тот же период.

http://www.surgut-tr.gazprom.ru