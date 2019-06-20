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​Смотрите: как настоящая!

По самой современной газораспределительной станции Ишимского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Сургут» – газораспределительной станции (ГРС) «Омутинская» – теперь можно прогуляться виртуально, причем даже с эффектом присутствия, в VR-очках. Интересный и, что самое главное, познавательный виртуальный 3D-тур создали сами работники линейного производственного управления, воспользовавшись 360-градусной панорамной камерой и специальной компьютерной программой.

- Нашей целью было создать наглядное пособие для отработки тех или иных действий на газораспределительных станциях без непосредственного выезда на объект, - поясняет один из авторов проекта, инженер по автоматическим системам управления производством Ишимского ЛПУМГ Владимир Ерошов. Необходимость в таком пособии вызвана тем, что объекты филиала территориально разбросаны почти на 300 км вдоль газопровода СРТО – Омск. Так, например, одних ГРС в зоне обслуживания управления – 11 штук, и они расположены в пяти муниципальных районах. Как говорится, не наездишься. Поэтому часть обучающих и тренировочных мероприятий, инструктажей осуществляется дистанционно. Но ведь всегда лучше один раз увидеть своими глазами, чем многократно услышать или прочитать.

- Да, существуют схемы, есть рисунки, объемные изображения, выполненные в AutoCAD, и так далее. Но все равно эти иллюстрации никогда не сравнятся с теми возможностями, которые дают нам виртуальные туры. Наверное, каждый из нас представляет, как выглядят гугл-карты в режиме 3D-просмотра, где можно виртуально «гулять» по городу, переходя с улицы на улицу, оглядываясь по сторонам движением мыши. Ты как будто сам там находишься. Мы решили попробовать сделать что-то подобное, только на примере ГРС, - говорит инженер.

Для создания своего виртуального 3D- тура ишимские разработчики выбрали ГРС «Омутинская», потому что она самая новая, оснащена наиболее современным оборудованием; взяли панорамную камеру и начали съемку. Станцию снимали со всех сторон и ракурсов - как снаружи, так и внутри технологических блоков. А потом эти кадры соединили в специальной программе и наполнили технической информацией. В результате получилась полная виртуальная модель станции, по которой можно передвигаться, рассматривая и изучая ее во всех деталях.

«Гулять» по виртуальной ГРС можно как стандартным способом, на экране компьютера, так и в VR-очках. Второй способ, по словам Владимира Ерошова, они с коллегами уже пробовали и убедились, что он дает практически полный эффект присутствия. А теперь представьте, какие возможности открывает этот проект для обучения и тренировок операторов и слесарей по ремонту. Причем станцию можно не только рассматривать в 3D, но и, кликая на ту или иную деталь, тот или иной кран, выводить текстовую информацию о каждом из устройств. Также изображение можно масштабировать, выхватывая и увеличивая нужные места.

Модели объектов созданы в формате html5 для просмотра в браузере и легко могут быть размещены на корпоративном портале предприятия, где с помощью программы VideoPanoramas player можно было бы просматривать отдельные сферические фотографии.

А еще на основе готового 3D-тура несложно делать обучающие видеофильмы или видеоинструкции любой тематики и назначения. Так, например, специалисты Ишимского ЛПУМГ, используя отснятый на «Омутинской» материал, уже смонтировали пробный видеоурок для операторов ГРС - о том, как переключать станцию на работу по байпасной линии.

Проект создан пока в демо-версии и находится в стадии тестирования, но если такой подход себя оправдает в полной мере, его можно будет развивать дальше, переводя в виртуальный формат и другие объекты. Кстати, такой же, аналогичный 3D-тур в Ишимском ЛПУМГ уже смонтирован на примере административно-бытового корпуса управления, его назначение – отработка действий по пожарной эвакуации персонала.

Кстати:

Отправиться в 3D-тур по ГРС «Омутинская» можно не только на экране компьютера, но и в так называемых очках виртуальной реальности – VR-гарнитуре. Данное устройство, позволяющее создавать иллюзию присутствия в видеоиграх или при просмотре видео, в своем наиболее простом и доступном варианте представляет собой пластиковую маску или шлем с линзами для глаз, в который, словно картридж, вставляется самый обычный смартфон с предварительно установленной специальной программой. Изображение, которое вы рассматриваете в VR-очках с экрана своего смартфона, выглядит объемным; кроме того, когда вы поворачиваете голову, синхронно меняется и «картинка».

Получается, что виртуально перемещаясь по ГРС, можно осматривать площадку станции и окружающие объекты на 360 градусов вокруг себя – именно такие возможности дает съемка на панорамную камеру (фотоснимки получаются сферическими). Можно оглядеться по сторонам, посмотреть вниз или на небо, приблизить заинтересовавший вас предмет для детального рассмотрения. Эту интерактивность, когда зритель сам управляет процессом просмотра, и называют главным преимуществом виртуальных 3D-туров.

Камера, которую использовали работники Ишимского ЛПУМГ, устанавливалась на специальном штативе-стойке (в каждой точке съемки), приблизительно на уровне человеческого роста. При этом попадание в кадр самой стойки при обработке ретушировалось, так что, взглянув себе «под ноги», вы ее не увидите, как не увидите и самого оператора – каждый кадр снимался удаленно, при помощи дистанционного пульта. Кстати, при помощи этой же 360-градусной камеры можно снимать и видео. При этом будет записываться все происходящее вокруг, а не только по направлению движения, как при обычной съемке.

www.surgut-tr.gazprom.ru


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20 июня в 18:57, просмотров: 970, комментариев: 0


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