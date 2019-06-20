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​День Сургута: ясное небо, музыканты и «Гранта»

Красивую дату - четыре с четвертью столетья – отметил Сургут в День России, 12 июня. Праздник прошел масштабно, шумно, с размахом. Впрочем, переживаний он доставил как организаторам, так и гостям.

Чтобы все прошло как надо, было приложено немало усилий. Поздно вечером накануне, в очень некомфортных условиях шли репетиции. А проливной дождь, начавшийся в самый разгар праздника, поставил под угрозу срыва основную часть мероприятий. Хотя в народе говорят, что дождь в праздник – к деньгам. Так тому и быть! Стоило только тучам разойтись, на сцену поднялись столичные гости праздника – хор Турецкого. Звездных гостей, надо сказать, в этот день в Сургуте было много.

Сумасшедшая, неудержимая энергетика шла от артистов. Попытки снять на телефон их выступление оказались пустой затеей – трибуна плясала, ходила ходуном от танцевавших прямо на ней зрителей. Лужи на асфальте тоже никого не останавливали – настолько мощным был эмоциональный заряд артистов. Зрители пели во весь голос свои самые любимые песни, радовались празднику и ясному небу.

Праздник продолжился выступлением опять же московских гостей, которые показали невероятные навыки управления мототехникой в сложнейших погодных условиях. На мокром асфальте трюки титулованной команды экстремалов были еще более опасными. Публика же – еще более щедрой на овации. Выступление команды байкеров стало подарком Сургуту от Агрохолдинга «Юбилейный», крупнейшего агропромышленного предприятия Тюменской области, производителя колбасных изделий и полуфабрикатов.

Компания показала себя щедрой на подарки. Весь день рядом с главной сценой работал целый парк фотоинтерактивов, где каждый желающий мог запечатлеть себя на фоне видов Сургута и сделать необычную анимацию. Но и это не главный подарок для сургутян. Агрохолдинг разыграл среди собравшихся крупный приз – автомобиль «Лада Гранта». Счастливчиком оказался коренной житель города Руслан Галеев. В честь победителя организаторы розыгрыша выпустили в небо сотни фейерверков.

Яркое, эмоциональное выступление брутального Дениса Майданова, заслуженного артиста России, стало вишенкой на праздничном торте к юбилею Сургута – дню, который дал невероятный позитивный заряд, сплотил горожан и показал их любовь к родному городу. Городу с удивительной историей. Городу, который, как подчеркнула губернатор Наталья Комарова, был рождён дважды: первый раз был под звук топоров тех людей, которые осваивали эту таёжную землю на берегу реки, и второй раз - под мощное движение нефти. Сейчас Сургут – великолепный, развитой промышленный и культурный центр с открытыми, искренними, доброжелательными жителями.


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Сегодня в 09:07, просмотров: 224, комментариев: 0


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