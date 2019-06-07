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​Подборка фильмов о любви к Родине

Почему бы в День России не сесть вместе с друзьями, семьей или просто одному и не посмотреть интересные фильмы о великой стране

День России – знаменательный праздник для каждого, когда особенно сильно пробуждается чувство патриотизма. Почему бы в этот день ни сесть вместе с друзьями, семьей или просто одному и не посмотреть интересные фильмы о великой стране.

Москва никогда не спит

Москва – один из самых крупных городов на планете. Этот русский мегаполис совершенно не похож ни на что другое. Это город сумасшедших скоростей, ярких фонарей. В этом городе жизни всех людей сильно отличаются, но все они остаются один на один с вечно бодрствующим городом, который способен буквально за короткий промежуток времени вознести человека на вершину, а потом бросить на дно. Одному только предстоит завоевывать город, а второй уже давно влюблен в него и получил власть. Москва – это город возможностей и свободы, которые дарят эйфорию. Трейлер к фильму https://www.ivi.ru/watch/133511/trailers доступен к просмотру.

Т-34

Идет 1941 год. Солдат Ивушкин участвует в танковом бою против немецкого военного Ягера. Оба – профессионалы своего дела и не сдаются. В бою оба выживают. Ивушкин попадает в плен на долгие годы. Но его забирает к себе в команду Ягер, чтобы советский солдат натренировал немцев в бою. Вместе с Ивушкиным в команду на танке попадают его старые знакомые. Вместе они планируют сбежать прямо на поломанном военном транспортном средстве. Ивушкин бросает вызов Ягеру, его подчиненным и немецким танкам «пантерам». Он совершает безумный побег.

Гагарин. Первый в космосе

Юрий Гагарин был не только великим героем Советского Союза, но и всего мира. Этот космонавт-первопроходец стал настоящей легендой, воплощением огромного шага человечества вперед. Вместе с тем он всегда оставался деревенским парнем. Но он смог воплотить мечту миллионов людей, причем многих поколений. В самом строгом отборе участвовали 3 000 летчиков, чтобы попасть в отряд из 20 человек. Это лучшие из лучших. И среди них выбирали только одного. Борьба была напряженной отчаянной, а будущие астронавты шли к своей цели.

Легенда №17

Валерий Харламов – самый знаменитый хоккеист Советского Союза. В 2012 году ему было 65 лет. А в 1972 году он играл ключевую роль в эпохальной суперсерии матчей по хоккею «СССР-Канада». Это была настоящая битва за страну. Американские специалисты были в шоке от уровня мастерства советских хоккеистов. Эта игра полностью перевернула представление всего мира о спортсменах Союза. Но больше всего они были поражены игрой Харламова, который в первом матче забил 2 шайбы. Он стал звездой планетарного масштаба.


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Сегодня в 12:18, просмотров: 131, комментариев: 1


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Комментарии:
Мудрец
не нравится
06 июня в 16:01
Квинтэссенция статьи: Москва+Танк+Гагарин+Хоккей=Родина. Странно, эклектично....
Уж лучше тогда посмотреть классику. "Щит и меч" гле естьнастоящий символ Родины - звучит известнейшая песня "С чего начинается Родина"; "Семнадцать мгновений весны" где также есть замечательная песня "Песня о далёкой Родине (Где-то далеко)". помните: Где-то далеко, где-то далеко
Идут грибные дожди.
Прямо у реки, в маленьком саду
Созрели вишни, наклонясь до земли.

Эх, сейчас такое не снимают.

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