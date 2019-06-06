​«СеверСтрой» достроит некоторые дома уже в следующем году

В Сургуте разработано 17 дорожных карт по решению проблемы долгостроев. Восемь из них — для домов компании «СеверСтрой»: ЖК «Ривер Хауз» (дома № 5 и 6), ЖК «Любимый» (3 и 4), ЖК «Уютный» (второй этап строительства дома №2, и 6 дом) и ЖК «Кедровый» (№5 и 6).

В документах прописан буквально каждый этап строительства, вплоть до дат, когда дольщики получат свои ключи.

Сургутянам ежемесячно будет предоставляться отчет о состоянии строительно-монтажных работ на том или ином объекте «СеверСтроя», а до 10 июня этого года на каждой стройке компании установят камеры видеонаблюдения и обеспечат круглосуточную онлайн-трансляцию.

СИА-ПРЕСС удалось получить комментарий начальника отдела продаж ГК «СеверСтрой» Вячеслава Колоса: «Проблемы бывают у всех, мы не единственные, кто столкнулся с несвоевременным вводом объектов в эксплуатацию. Но, тем не менее, мы строим. И строим уже на протяжении 20 лет. За этот период нами построена третья часть Сургута: такие жилые комплексы, как «Северная Венеция», «Жемчужина Югры», малоэтажный коттеджный поселок на берегу Саймы и в микрорайоне «Строитель», а также грандиозный комплекс «Возрождение».

Колос отметил, что в 2020 году ГК «СеверСтрой» введет в эксплуатацию еще четыре жилых комплекса: в конце июня ожидается финансирование на строительные материалы, а в начале июля ударными темпами компания начнет строительные работы на объектах.

А теперь расскажем самое главное из дорожных карт отдельно по каждому объекту ГК «СеверСтрой».

ЖК «Кедровый»

Дом №5: В этом доме будет 113 квартир. В настоящий момент он готов на 15 процентов. Заключено 69 договоров долевого участия. По дорожной карте завершение строительно-монтажных работ планируется 30 июня следующего года, а уже 8 ноября новоселы получат ключи от квартир.

Дом №6: Как и в предыдущем объекте, в этом доме расположится 113 квартир. Строительная готовность МКД — 25 процентов. 31 дольщик. Завершатся все работы до 30 ноября этого года, а ключи выдадут до 13 апреля следующего года.

ЖК «Ривер Хауз»

Определить объем средств, необходимых для окончания строительства двух домов в этом жилом комплексе, «СеверСтрой» должен до 10 июня текущего года.

Дом №5: Дом готов на 50 процентов. В нем будет 185 квартир. Обещают, что 92 дольщика получат ключи в третьем квартале следующего года.

Дом №6: Квартир в нем гораздо меньше — 65 шт. Строительная готовность 80 процентов. Заключено 54 договора долевого участия, еще 14 — на паркинги. Ключи клиенты застройщика должны получить во 2 квартале 2020 года.

ЖК «Любимый»

Определить объем средств, необходимых для окончания строительства в ЖК «Любимый», застройщик должен до 10 июня текущего года.

Дом №3: Готов на 85 процентов. Заключено 196 договоров уступки. Квартир в доме — 264 шт. Ожидается, что ключи будут выданы участникам долевого строительства во 2 квартале следующего года.

Дом №4: Дом на 253 квартиры готов на 55 процентов. Количество договоров уступки — 147 шт. Ключи должны передать также во 2 квартале 2020 года.

ЖК «Уютный»

Определить объем средств, необходимых для окончания строительства двух домов в этом жилом комплексе, «СеверСтрой» должен до 10 июня текущего года. Передача ключей, по дорожным картам, должна осуществиться в 1 квартале 2021 года.

Дом №2: Второй этап строительства. Дом на 370 квартир готов на 40 процентов. Дольщиков 227 человек.

Дом №6: 217 квартир. 56 дольщиков. Готовность 22 процента.

Что будет с ценами на жилье от ГК «СеверСтрой»?

Застройщик отмечает, что по мере возведения жилых этажей, цена на жилье компании будет повышаться: «С 1 июля вся страна переходит на эскроу-счета, что само собой обуславливает скачок цен на недвижимость. Сейчас купить квартиру в домах «СеверСтроя» с высокой степенью готовности можно от 62 тысячи за квадратный метр, а в домах на этапе котлована — от 50 тысяч рублей, — рассказывает Вячеслав Колос. — Прогнозируемая средняя стоимость квадратного метра в сегменте каркасно-монолитного строительства на конец 2019 года, начало 2020-го — на уровне 90-100 тысяч рублей за квадратный метр. Поэтому сейчас — самое время покупать недвижимость».

Для справки: Офис продаж компании «СеверСтрой» в Сургуте находится на Ленина, 18. Тел.: 500-400.

К сведению: Дольщики компании «СеверСтрой» могут задавать интересующие их вопросы специалисту по работе с дольщиками по телефонам компании: 94-21-22. А также специалистам администрации: 52-21-55, 52-21-56 и 52-22-37.