16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,1614   EUR  73,4239  

Ремонт не терпит отлагательств

Фото: Р. Нуриев
Фото: Р. Нуриев

Проблема с вырубкой деревьев, произрастающих на сетях тепловодоснабжения, и в их охранной зоне, возникла не сегодня. Она является злободневной и постоянной. Особенно в летний период, когда сроки ремонта изношенных тепломагистралей сокращены до минимума.

На сегодняшний день, на улице Островского сложилась непростая ситуация с заменой сетей тепловодоснабжения. Трубопроводы отопления остро нуждаются в замене, так как эксплуатируются с 1985 года. К этим тепловым сетям подключены объекты особой важности, в том числе и лечебные учреждения окружного значения: Сургутская клиническая травматологическая больница. Камнем преткновения в этой ситуации оказались деревья, что произрастают в охранной зоне ремонта тепломагистрали.

В соответствии с программой производственного развития СГМУП «Городские тепловые сети» на данном участке запланировано техническое перевооружение участка магистральных сетей Dy 250 мм, что предполагает, в том числе и вырубку зеленых насаждений в зоне ремонта и охранной зоне сетей теплоснабжения.

Проект реконструкции сетей был заранее утвержден и согласован, прошел полностью все необходимые согласования и разрешения. Из 207 деревьев, первоначально планировавшихся к вырубке в результате дополнительного обследования совместно с представителями Управления по природопользованию и экологии Администрации города было определено 117 деревьев, т.е. минимальное возможное количество.

Все эти деревья высажены непосредственно над трубопроводами тепловых сетей или в её охранной зоне более 25 лет назад. Напомним, что нормативными документами запрещена посадка деревьев в пределах охранной зоны тепловых сетей, т.е. деревья не должны располагаться ближе 3 м от края труб, и не ближе 5 метров от зданий.

Однако при посадке саженцев деревьев забывается, что они вырастут со временем из саженцев во взрослые деревья, и не дадут возможность проводить как аварийный, так и плановый ремонт сетей тепловодоснабжения. В то же время, сети требуют периодического капитального ремонта, для того, чтобы жители города Сургута могли проживать в комфортных условиях – в тепле, с горячей водой и без перебоев, что особенно важно в наших непростых климатических условиях.

СГМУП «Городские тепловые сети» просит жителей города Сургута с пониманием отнестись к данной ситуации, связанной с вырубкой зеленых насаждений находящихся в охранной зоне тепловых сетей и зоне ремонта, так как обеспечение надежности теплоснабжения потребителей – главная задача короткой летней ремонтной кампании.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:38, просмотров: 193, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

В Сургуте презентовали новую концепцию парка «За Саймой». Что там может появиться, сколько денег потратят и когда закончат

В Сургуте презентовали новую концепцию парка «За Саймой». Что там может появиться, сколько денег потратят и когда закончат
Артем Мазнев Сегодня в 13:06
102 0
​О проблемах городской среды Сургута, новой главной площади и критике Варламова // ВИДЕО, АУДИО, ТЕКСТ

​О проблемах городской среды Сургута, новой главной площади и критике Варламова // ВИДЕО, АУДИО, ТЕКСТ
Первый выпуск авторского проекта Тараса Самборского «У аппарата»
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 09:43
1128 5
​В Сургуте фирмы предлагают получить военный билет «законно». Что это за схема и работает ли она?

​В Сургуте фирмы предлагают получить военный билет «законно». Что это за схема и работает ли она?
Городской военкомат не в восторге
Лилия Сулейманова Сегодня в 07:50
522 4
​Почему частные инвестиции не придут в спорт

​Почему частные инвестиции не придут в спорт
Вроде бы власти должно быть выгодно помогать инвесторам — ведь намного проще разработать программу поддержки предпринимателей, чем строить дорогостоящие, пусть и красивые объекты, а потом их еще и содержать...
Дмитрий Филиппов, директор ледовой арены «Титан» 04 июня в 12:01
715 24
Как взыскать долг по зарплате, если официально не был трудоустроен?

Как взыскать долг по зарплате, если официально не был трудоустроен?
Сделать это можно в течение трех месяцев со дня невыплаты
Анастасия Варвулева, старший помощник прокурора 04 июня в 10:01
380 1
Администрация Сургута больше не штрафует уличных торговцев

Администрация Сургута больше не штрафует уличных торговцев
Теперь этим занимаются Роспотребнадзор и УМВД. Точнее — не занимаются
Лилия Сулейманова 03 июня в 15:46
971 4
Олег Владимиров

​Неделька в конце весны
Снег выпал. Растаял. Весна все. Впереди малоснежное лето.
Олег Владимиров 02 июня в 13:32
884 3
​А здесь был газон: проект СИА-ПРЕСС против автохамов Сургута «Эвакуируйте это!» — выпуск №2

​А здесь был газон: проект СИА-ПРЕСС против автохамов Сургута «Эвакуируйте это!» — выпуск №2
(27.05.2019 — 02.06.2019)
Редакция СИА-ПРЕСС 31 мая в 14:09
1089 1
Мы должны сделать все, чтобы наши дети и внуки росли и развивалось в благоприятных и безопасных условиях

Мы должны сделать все, чтобы наши дети и внуки росли и развивалось в благоприятных и безопасных условиях
Желаю, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 01 июня в 10:17
816 0
Пусть глаза наших детей светятся, пусть любовь, которую вы им дарите, навсегда останется в их сердце

Пусть глаза наших детей светятся, пусть любовь, которую вы им дарите, навсегда останется в их сердце
Надежда Красноярова, председатель думы города Сургута 01 июня в 09:51
710 0
Сургуту грозит нехватка нового жилья. Городская власть четыре года не выделяет землю под застройку

Сургуту грозит нехватка нового жилья. Городская власть четыре года не выделяет землю под застройку
Лилия Сулейманова 31 мая в 17:21
1519 10
​Станислав Пахотин: «Юбилей Сургута пройдет, и разговоры об истории города закончатся»

​Станислав Пахотин: «Юбилей Сургута пройдет, и разговоры об истории города закончатся»
Интервью с бывшим журналистом СИА-ПРЕСС, автором новой книги «Не-путеводитель по нефтяной столице», посвященной 425-летию Сургута
Анастасия Якупова 31 мая в 15:17
1068 6
​Автохлам тормозит строительство парка возле будущего Троицкого собора в Сургуте 

​Автохлам тормозит строительство парка возле будущего Троицкого собора в Сургуте 
Марина Романова 31 мая в 14:02
1007 7
​Запрещено строить здание, если его внешний вид нарушает правила благоустройства. Тогда почему в вопросе вырубки деревьев мы безоружны?

​Запрещено строить здание, если его внешний вид нарушает правила благоустройства. Тогда почему в вопросе вырубки деревьев мы безоружны?
Сургутские депутаты предложили администрации запретить срубать деревья на частной территории
Анастасия Семихатских 31 мая в 10:45
614 6
​Власти Сургута построят новую главную площадь. Кто проектировал, что там будет, сколько денег потратят

​Власти Сургута построят новую главную площадь. Кто проектировал, что там будет, сколько денег потратят
Пять фактов об этой «точке притяжения людей»
Анастасия Якупова, Дмитрий Щеглов 30 мая в 16:52
2452 16
В Сургуте подорожали билеты на детские карусели? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

В Сургуте подорожали билеты на детские карусели? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 30 мая в 16:34
762 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика