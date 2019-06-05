Ремонт не терпит отлагательств

Проблема с вырубкой деревьев, произрастающих на сетях тепловодоснабжения, и в их охранной зоне, возникла не сегодня. Она является злободневной и постоянной. Особенно в летний период, когда сроки ремонта изношенных тепломагистралей сокращены до минимума.

На сегодняшний день, на улице Островского сложилась непростая ситуация с заменой сетей тепловодоснабжения. Трубопроводы отопления остро нуждаются в замене, так как эксплуатируются с 1985 года. К этим тепловым сетям подключены объекты особой важности, в том числе и лечебные учреждения окружного значения: Сургутская клиническая травматологическая больница. Камнем преткновения в этой ситуации оказались деревья, что произрастают в охранной зоне ремонта тепломагистрали.

В соответствии с программой производственного развития СГМУП «Городские тепловые сети» на данном участке запланировано техническое перевооружение участка магистральных сетей Dy 250 мм, что предполагает, в том числе и вырубку зеленых насаждений в зоне ремонта и охранной зоне сетей теплоснабжения.

Проект реконструкции сетей был заранее утвержден и согласован, прошел полностью все необходимые согласования и разрешения. Из 207 деревьев, первоначально планировавшихся к вырубке в результате дополнительного обследования совместно с представителями Управления по природопользованию и экологии Администрации города было определено 117 деревьев, т.е. минимальное возможное количество.

Все эти деревья высажены непосредственно над трубопроводами тепловых сетей или в её охранной зоне более 25 лет назад. Напомним, что нормативными документами запрещена посадка деревьев в пределах охранной зоны тепловых сетей, т.е. деревья не должны располагаться ближе 3 м от края труб, и не ближе 5 метров от зданий.

Однако при посадке саженцев деревьев забывается, что они вырастут со временем из саженцев во взрослые деревья, и не дадут возможность проводить как аварийный, так и плановый ремонт сетей тепловодоснабжения. В то же время, сети требуют периодического капитального ремонта, для того, чтобы жители города Сургута могли проживать в комфортных условиях – в тепле, с горячей водой и без перебоев, что особенно важно в наших непростых климатических условиях.

СГМУП «Городские тепловые сети» просит жителей города Сургута с пониманием отнестись к данной ситуации, связанной с вырубкой зеленых насаждений находящихся в охранной зоне тепловых сетей и зоне ремонта, так как обеспечение надежности теплоснабжения потребителей – главная задача короткой летней ремонтной кампании.