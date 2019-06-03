Аэропорт Сургута приглашает на летний споттинг

29 и 30 июня 2019 года в аэропорту Сургута состоится авиаспоттинг, который приурочен к началу летнего сезона и увеличению частоты выполняемых авиакомпаниями рейсов.

В субботу, 29 июня с 01:00 до 10:00, мероприятие пройдет для первой группы участников.

В воскресенье, 30 июня с 01:00 до 10:00 – время второй группы.

Независимо от даты мероприятия, всем участникам будет предоставлена уникальная возможность запечатлеть моменты взлета и посадки воздушных судов с разных ракурсов, работу наземных служб аэропорта, а также провести фотосессию на перроне, в местах стоянок самолетов и вертолетов, на борту воздушных судов авиакомпании Utair. По итогам споттинга будет проведен конкурс. Его победители получат призы и подарки от аэропорта Сургута и партнеров мероприятия.

Для участия в мероприятии необходимо прислать заполненную заявку и согласие на обработку персональных данных, ссылки на свои фотоработы / видеоматериалы на электронную почту airsurgut@gmail.com в срок до 17:00 10 июня 2019 года. Количество мест в каждой из групп участников ограничено, поэтому заявку необходимо прислать максимально оперативно. Возраст участников от 18 лет. Отправка заявки подтверждает ваше согласие с условиями проведения мероприятия, а также согласие на дальнейшее безвозмездное использование фотографий/видеоматериалов, сделанных на территории аэропорта Сургута. В случае одобрения заявки вы получите подтверждение по электронной почте до 24 июня 2019 года.

Самые удачные фотографии и видеоматериалы будут представлены в зале вылета аэровокзала в аэропорту Сургута и на его официальных страницах в соцсетях. Задать любые интересующие вас вопросы и получить подтверждение вашего приглашения можно по телефону: (3462) 770-179. Контактное лицо: Руслан Сафин – специалист по связям с общественностью ОАО «Аэропорт Сургут».

Дополнительная информация на официальном сайте ОАО «Аэропорт Сургут»: http://www.airport-surgut.ru/about/news/aeroport-surguta-priglashaet-na-letniy-spotting-