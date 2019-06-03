​В аэропорту Сургута отметили Международный день защиты детей 

С праздником пассажиров поздравили представители молодежного объединения ОАО «Аэропорт Сургут» в костюмах сказочных героев. Детей встречала весёлая детская музыка. Ребята и их родители с удовольствием фотографировались со сказочными персонажами на фоне празднично оформленной фотозоны, угощались сладкими подарками.
Также этот день стал по-настоящему праздничным для победителей творческого конкурса «25 лет ОАО «Аэропорт Сургут». Ребятам посчастливилось стать участниками торжественной церемонии награждения в зале вылета аэровокзала. Участие в конкурсе приняли дети, проживающие не только в Сургуте, но и в других населенных пунктов области. С приветственным словом перед гостями выступила руководитель группы по связям с общественностью Анастасия Попушой. Она поблагодарила победителей за участие в конкурсе и адресовала особые слова признательности учителям и родителям. Всего на конкурс поступило более 170 работ. Итогом стало 28 призовых мест. Лучшие из этих работ представлены на пилоне в зале вылета аэровокзала.
После того, как участники получили свои призы, для всех детей был организован фуршет и праздничная программа от творческой студии «ПозитиFF». Завершилось мероприятие обзорно-познавательной экскурсией по аэропорту, в рамках которой все желающие могли поближе познакомиться с работой производственных служб воздушной гавани, посидеть в салоне и кабине пилота ATR-72, Ми-8 и Ми-26.
ОАО "Аэропорт Сургут" выражает благодарность женской пилотажной группе "Барсы", творческой студии "ПозитиFF" и коллегам производственных служб за помощь в организации и проведении праздника.
Все фотографии с праздничного мероприятия смотрите в альбоме по ссылке: https://vk.com/album-1246204_262040106
Победители детского конкурса «25 лет ОАО «Аэропорт Сургут»:
1. В номинации «АВИАТОРОМ БЫТЬ ПОЧЁТНО:
в младшей возрастной категории:
Победитель – Клименищев Артемий
в средней возрастной категории:
II место – Галак Егор
I место – Вятчанина Дарья
в старшей возрастной категории:
Победитель – Нестерова Екатерина
2. В номинации «АЭРОПОРТ БУДУЩЕГО»:
в младшей возрастной категории:
Победитель – Бурыгин Иоанн
в средней возрастной категории:
Победитель – Матвеева Елизавета
в старшей возрастной категории:
II место – Целикова Виктория
I место – Кошкарев Иван
3. В номинации «МОЙ АЭРОПОРТ»:
в младшей возрастной категории:
Победитель – Галак Дарья
в средней возрастной категории:
II место – Морозюк Николай
II место – Оботина Злата
I место – Абдусалимова Милана
в старшей возрастной категории:
Победитель – Безрученкова Елизавета
4. В номинации «НЕБО НАД МОИМ ГОРОДОМ»:
в младшей возрастной категории:
III место – Плесовских Дмитрий
II место – Лушников Максим
I место – Чугунова Есения
в средней возрастной категории:
III место – Филионова Лидия
II место – Кулиш Ксения
I место – Белокрис Сергей
в старшей возрастной категории:
I место – Салангина Екатерина
5. В номинации «НЕБО НАЧИНАЕТСЯ С ЗЕМЛИ»:
в младшей возрастной категории:
II место – Иванова Вера
I место – Загидуллина Марианна
в средней возрастной категории:
II место – Курносов Никита
I место – Стромило Ксения
6. В номинации «ОСВОЕНИЕ СЕВЕРА»:
в младшей возрастной категории:
Победитель – Подважук Артём
в средней возрастной категории:
II место – Жентомиров Аким
I место – Ефименко Алёна
7. В специальной номинации от пилотажной группы «Барсы»:
Победитель – Кошкарев Иван
С работами победителей конкурса можно ознакомиться здесь: https://vk.com/album-1246204_262040657
Что в этом году войдет в проект «Сургут — наш общий дом» Городского культурного центра? Куратор Яна Апанович и режиссер Александр Стойко // ONLINE 5 июня в 12.00