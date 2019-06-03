​В аэропорту Сургута отметили Международный день защиты детей 

С праздником пассажиров поздравили представители молодежного объединения ОАО «Аэропорт Сургут» в костюмах сказочных героев. Детей встречала весёлая детская музыка. Ребята и их родители с удовольствием фотографировались со сказочными персонажами на фоне празднично оформленной фотозоны, угощались сладкими подарками.

Также этот день стал по-настоящему праздничным для победителей творческого конкурса «25 лет ОАО «Аэропорт Сургут». Ребятам посчастливилось стать участниками торжественной церемонии награждения в зале вылета аэровокзала. Участие в конкурсе приняли дети, проживающие не только в Сургуте, но и в других населенных пунктов области. С приветственным словом перед гостями выступила руководитель группы по связям с общественностью Анастасия Попушой. Она поблагодарила победителей за участие в конкурсе и адресовала особые слова признательности учителям и родителям. Всего на конкурс поступило более 170 работ. Итогом стало 28 призовых мест. Лучшие из этих работ представлены на пилоне в зале вылета аэровокзала.

После того, как участники получили свои призы, для всех детей был организован фуршет и праздничная программа от творческой студии «ПозитиFF». Завершилось мероприятие обзорно-познавательной экскурсией по аэропорту, в рамках которой все желающие могли поближе познакомиться с работой производственных служб воздушной гавани, посидеть в салоне и кабине пилота ATR-72, Ми-8 и Ми-26.

ОАО "Аэропорт Сургут" выражает благодарность женской пилотажной группе "Барсы", творческой студии "ПозитиFF" и коллегам производственных служб за помощь в организации и проведении праздника.

Все фотографии с праздничного мероприятия смотрите в альбоме по ссылке: https://vk.com/album-1246204_262040106

Победители детского конкурса «25 лет ОАО «Аэропорт Сургут»:



1. В номинации «АВИАТОРОМ БЫТЬ ПОЧЁТНО:



в младшей возрастной категории:

Победитель – Клименищев Артемий



в средней возрастной категории:

II место – Галак Егор

I место – Вятчанина Дарья



в старшей возрастной категории:

Победитель – Нестерова Екатерина



2. В номинации «АЭРОПОРТ БУДУЩЕГО»:



в младшей возрастной категории:

Победитель – Бурыгин Иоанн



в средней возрастной категории:

Победитель – Матвеева Елизавета



в старшей возрастной категории:

II место – Целикова Виктория

I место – Кошкарев Иван



3. В номинации «МОЙ АЭРОПОРТ»:



в младшей возрастной категории:

Победитель – Галак Дарья



в средней возрастной категории:

II место – Морозюк Николай

II место – Оботина Злата

I место – Абдусалимова Милана



в старшей возрастной категории:

Победитель – Безрученкова Елизавета



4. В номинации «НЕБО НАД МОИМ ГОРОДОМ»:



в младшей возрастной категории:

III место – Плесовских Дмитрий

II место – Лушников Максим

I место – Чугунова Есения



в средней возрастной категории:

III место – Филионова Лидия

II место – Кулиш Ксения

I место – Белокрис Сергей



в старшей возрастной категории:

I место – Салангина Екатерина



5. В номинации «НЕБО НАЧИНАЕТСЯ С ЗЕМЛИ»:



в младшей возрастной категории:

II место – Иванова Вера

I место – Загидуллина Марианна



в средней возрастной категории:

II место – Курносов Никита

I место – Стромило Ксения



6. В номинации «ОСВОЕНИЕ СЕВЕРА»:



в младшей возрастной категории:

Победитель – Подважук Артём



в средней возрастной категории:

II место – Жентомиров Аким

I место – Ефименко Алёна



7. В специальной номинации от пилотажной группы «Барсы»:

Победитель – Кошкарев Иван



С работами победителей конкурса можно ознакомиться здесь: https://vk.com/album-1246204_262040657