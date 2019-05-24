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​27 и 28 мая в Сургуте пройдут испытания тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя

27 и 28 мая в Сургуте пройдут испытания тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя

Испытания тепломагистралей на расчетную температуру теплоносителя по зоне теплоснабжения Сургутской ГРЭС-1 – ПКТС – город, Сургутской ГРЭС-1 – ПКТС – ВЖР и котельной №3 пройдут 27 и 28 мая в Северном, Центральном,
Северо-Восточном жилом районе города Сургута (3, 5, 5А, 7, 7А, 8, 9,10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16А,17, 18, 19, 20, 20А, 30А, 31, 31Б, 32,33, 34, 37 мкр.).

В период проведения испытаний с 15:00 27 мая и (ориентировочно) до 21:00 28 мая все оперативные службы СГМУП «Городские тепловые сети» переводятся на особый режим работы. Обращаем внимание, что расчет потребленной тепловой энергии за данный период будет произведен по средним показаниям приборов учета тепловой энергии за предыдущие трое суток.

Испытаниям на расчетную температуру теплоносителя подвергается вся тепловая сеть от теплоисточников ГРЭС-1 и котельной №3 до тепловых пунктов теплопотребления, включая магистральные, внутриквартальные тепловые сети, абонентские ответвления, в том числе центральные тепловые пункты, индивидуальные тепловые пункты, контрольно-распределительные пункты и повысительные станции.

Обращаем внимание на потенциальную опасность, которая может быть связана с этими мероприятиями, так как в период проведения испытаний максимальная температура во внутренней системе отопления будет достигать 95 градусов, а максимальная расчетная температура магистральных, внутриквартальных, подводящих тепловых сетей будет составлять 142 градуса.

СГМУП «Городские тепловые сети» убедительно просят управляющие компании и горожан быть предельно внимательными и осторожными в дни проведения температурных испытаний: не приближаться к местам выхода теплоносителя на поверхность грунта, не заходить за ограждения, не оставлять транспорт и не парковать машины в охранной зоне тепловых сетей и тепловых камер.

При обнаружении выхода теплоносителя на поверхность грунта, вытекания горячей воды, провалов грунта - сообщать по экстренному телефону 112, а также в оперативно-диспетчерскую службу СГМУП «ГТС» - 45-67-12, 45-67-14.

Напомним, испытания девствующих тепловых сетей на расчетную температуру являются одним из обязательных диагностических мероприятий перед окончанием отопительного сезона, и проводятся один раз в четыре года согласно действующих «Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей»» и «Методических указаний по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя». Они позволяют проверить компенсирующую способность тепловых сетей в условиях температурных деформаций и выявить наиболее изношенные участки трубопроводов, компенсаторов, опор.


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24 мая в 10:53, просмотров: 600, комментариев: 0


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