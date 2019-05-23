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​Портфель на вырост

Фото из архива О. В. Власовой
Фото из архива О. В. Власовой

Ольга Владимировна Власова, кандидат социологических наук, доцент, декан факультета управления Сургутского государственного педагогического университета рассказала о том, как накопить на обучение в высшем учебном заведении и почему важно это сделать заранее.

Интерес к получению высшего образования растет с каждым годом, это вполне объяснимо: диплом стал одним из главных факторов успешного начала карьерного пути и профессионального роста. Чтобы попасть на бюджетное место, старшеклассникам нужно потрудиться: кому-то достаточно знаний и самостоятельной подготовки, большинству же необходимы репетиторы и курсы подготовки к ЕГЭ. Но, конечно, главные и самые ценные вложения – силы и время родителей. Сегодня возможность бесплатного обучения в СурГПУ равна 50% – и мы этим гордимся, ведь во многих других вузах этот процент на порядок меньше. Направления, которые традиционно вызывают наибольший интерес у абитуриентов на факультете управления: «Экономика», «Управление персоналом», «Социология», «Организация работы с молодежью».

Согласно статистике, в России 87,5% студентов учатся на платной основе. Стоимость высшего образования увеличивается ежегодно, семьям будущих абитуриентов становится всё труднее собрать на него средства. Образование в кредит – существенная нагрузка на семейный бюджет. Родителям приходится отказывать себе во многом ради оплаты образования детей. И нередко уже в процессе обучения возникают трудности с оплатой.

Думать о том, что придется оплачивать получение высшего образования, я советую заранее, а не по факту. В существующих реалиях у большинства родителей не остаётся другого выбора, кроме как создавать накопления для своих детей на будущее. Для этого финансовый рынок предлагает множество вариантов услуг и продуктов. Из опыта общения с родителями студентов я знаю, что некоторые семьи используют средства материнского капитала. В последние годы появился удобный финансовый инструмент для родителей, желающих создать капитал для своих детей, – накопительное страхование жизни, позволяющее при помощи небольших взносов накопить на обучение заранее и получить выплату к моменту поступления в университет, таким образом избавляя семью от переживаний по поводу возможной нехватки средств в будущем.

Всем родителям школьников я рекомендую программу «Обеспеченный студент» компании «Вита-страхование» – партнёра нашего университета. Программа накопительного страхования жизни обеспечивает страховую защиту как ребёнка, так и родителя. Если с последним случится неблагоприятное событие (уход из жизни в результате несчастного случая либо опасного заболевания), страховая компания продолжит оплачивать взносы до конца действия договора самостоятельно из собственных средств, то есть это своего рода гарантия для родителя, что его ребенок получит выплату на образование. Большим преимуществом является, конечно, возможность получения дополнительного дохода как по договору, так и в виде ежегодного возврата НДФЛ.

В случае успешного поступления на бюджет накопленные средства могут помочь в получении дополнительного образования. Родители смогут оплатить различные курсы. Например, иностранные языки или курсы для получения дополнительных знаний и навыков по специальности. В будущей профессиональной деятельности перед студентом будут ставиться различные задачи, поэтому нужно осваивать дополнительные компетенции.

Считаю, что каждая семья должна заранее задуматься о вопросе оплаты образования детей в будущем.

Всем абитуриентам желаю успешного поступления!

ООО «Вита-страхование», Лицензии Банка России СЖ №3826, СЛ №3826.


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Сегодня в 09:05, просмотров: 142, комментариев: 0


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