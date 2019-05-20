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​Ешь, молись, люби!

Если хочешь изменить свою жизнь, начни себя баловать

Жила я себе, жила… Работала, растила дочерей. Понятия не имею, с чего вдруг мне однажды захотелось посмотреть этот фильм. И тогда как будто пелена упала с глаз, чесслово. Чувства героини оказались мне близки и понятны. Уверена, не только мне одной.

Мне и раньше казалось, что что-то не то. Но дойти до сути было некогда. Мне вообще всю жизнь некогда, особенно разобраться в себе. А тут поняла, что однажды забила на себя и всем это понравилось. Теперь сознание мое перевернулось, а название этого фильма стало моим девизом по жизни, моим рецептом достижения внутреннего баланса.

Жизнь героини, Элизабет, течет размеренно и благополучно. Однажды она понимает, что зашла в тупик. Кардинальные перемены в жизни открывают ей путь к своему «Я». Лиз начинает путешествовать.

В Италии она заново учится простым радостям жизни, без опасений за фигуру уплетает умопомрачительную пиццу, восхищается красотой архитектуры и живыми эмоциями итальянцев. В Индии героиня, «зарядившись» чувственными удовольствиями Италии, учится проживать и отпускать внутреннюю боль от вины, обид, разочарований. На Бали, где духовность соединяется с телесностью, Лиз, уже живущая с вниманием и заботой к себе, - находит новую любовь. Большой путь, который она проделала, - путешествие к самой себе.

Элизабет живет в каждой из нас. И не случайно то, что первым ее «открытием» стали базовые потребности – собственного тела. У каждой из нас они уникальны, остается только позволить себе их осознать. И периодически спрашивать себя: «Что я хочу?» - не глобально, а здесь и сейчас. Это может быть пломбир, а может, горячий душ.

Да, к мысли «я хочу» нужно привыкнуть. И нужно время – сначала на внутреннюю работу, потом на реализацию желаний. Где оно, спросите? Да повсюду! Вы же пользуетесь стиралкой, при этом не мучаетесь угрызениями совести? И правильно – костер мы тоже не разводим, чтобы приготовить пищу. Для нашего комфорта созданы все блага, и не только коммунальные. Сама не заметишь, как твои взгляды на жизнь станут шире и свободнее.

Лично я с тех самых пор стала спокойно относиться к полуфабрикатам, особенно мясу для запекания. Раньше бы корила себя – лентяйка, мол. А сейчас ставлю в духовку, придумываю гарнир – и с удовольствием все наяриваем. Даже дети просят добавки – мотайте на ус! Понятно, что каждый день запекать мясо не будешь. Так ведь можно даже мини-пикник дома устроить, накормив семью колбасками или купатами для гриля.

Я живу в Тюмени, и для меня выбор прост и очевиден – это продукция производителя с большим опытом и хорошей репутацией. Раньше брала только колбасу, а теперь каждую неделю, отправляясь за продуктами, покупаю сразу несколько видов мясных изделий. Мясо у нас на столе каждый день: палочка-выручалочка – пельмени, обязательно беру мясо для запекания. Мы готовим его не только в духовке, но и если едем на природу. Ну, и другая «грилевка» - купаты, колбаски для жарки. Уже в магазине слюнки текут.

Когда знаешь, как сберечь время и силы, появляется куча идей. А еще море радости, от того, что ты смогла поднять голову над трясиной обыденности и начать дышать. Дышать не сероводородами стоячих вод болота, а быстро сменяющимся буйством ароматов: костра, цветущих яблонь, скошенной травы, осенних листьев, любимых духов и вкусной пищи.

И помни: если хочешь изменить свою жизнь, начни себя баловать!


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Сегодня в 15:40, просмотров: 328, комментариев: 2


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:56
Вот это вот все, это закуска. Получается, если хочешь изменить свою жизнь, начни бухать. И жизь повернется к тебе стороной, иной.
крокодил
не нравится
Сегодня в 20:43
Ознакомление с текстом по диагонали, влечет за собой не только поверхностное выводосодержание (сам придумал), но и определенную степень никчемностипубликацийсиапресс (сам придумал), особенно после "я живу в Тюмени".
Ну, правда

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