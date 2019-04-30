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​«Это как вегетарианство, но со вкусом диджитал»: горожане рассказали о необычных ТВ-пристрастиях

На что сегодня югорчане готовы променять привычный телевизор

Поколение Instagram и Yandex мир воспринимает несколько иначе. И даже телевизор смотрит по-новому.

— Я называю это диджитал-вегетарианство. Потребляю лишь тот контент, который интересен мне, а не навязан сверху. То есть я смотрю сериалы, видеообзоры, но делаю это в удобное для меня время, — рассказывает сургутянка Кристина.

Девушка уже много лет не смотрит обычный телевизор. Хотя без новых сериалов свою жизнь не представляет. Помогает ей в этом интерактивное ТВ, которое, хоть и придерживается стандартной телевизионной сетки, всё же сильно от нее отличается.

— Фильмы и передачи я могу перематывать, записывать или ставить на паузу, когда мне надо, — говорит Кристина.

Её коллега Елена тоже придерживается телевизионной диеты. Но в отличие от Кристины фанатеет от качественных фильмов.

— Люблю провести вечер в компании с хорошей комедией, — рассказывает она.

С одним исключением — девушка не тратит время на поиск и скачивание фильмов. В её пакетном предложении от «Ростелекома» есть подписка на фильмы, телесериалы и мультфильмы.

Диаметрально противоположных взглядов на ТВ-контент придерживается Максим Ветров. Для него телевизор — проводник в мир онлайн-игр.

— Подключая интернет «Ростелеком» с тарифом «Игровой», пользователи получают преимущества в играх World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes, Lineage 2, Blade & Soul и Point Blank, а также в шутере Warface. Каждый день в любимой игре вас ждет эксклюзивный комплект игровых опций, — подчеркнули в «Ростелекоме».


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Сегодня в 10:57, просмотров: 108, комментариев: 0


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