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​Инвестируйте в детей

Наталия Иванова с семьей
Наталия Иванова с семьей

Я – мама четырех детей. И в этом мое счастье! Все дети разного возраста: два дошкольника – 3-летний сын Коля и 6-летняя дочка Тома, первоклассница Саша и уже совершеннолетняя взрослая дочь Маргарита, которая сама является моей мотивацией, она руководит проектами в семейном бизнесе – медиахолдинге «Победа».

Не зря говорят: «Все лучшее – детям». Я с этим полностью согласна, потому что уверена, наши дети – лучшая инвестиция. Именно они – моя надежная поддержка и «пенсионный фонд»!

Когда у тебя большая семья, и в ней есть маленькие дети, неизбежно думаешь об их будущем. Для того, чтобы дети стали успешными, помимо вложений в них всех своих сил и любви, требуются немалые финансовые средства. А когда ребенок не один, а четыре – задача усложняется в четыре раза. Работать на себя и развивать свой бизнес – всегда риск, это сложная и порой не всегда финансово стабильная работа. Даже если есть уверенность в своём деле на 100% – накопления на детей, их образование должны быть.

Способов сформировать накопления сейчас просто огромное количество, и мы с супругом рассмотрели много вариантов перед тем, как принять решение. В итоге выбрали накопительное страхование жизни в компании «Вита-страхование». Во-первых, это удобно: я сама решила, сколько денег я буду откладывать и с какой периодичностью переводить на накопительный счёт. Во-вторых, это выгодно: помимо того, что деньги работают и приносят доход, я и дети застрахованы на всю сумму, которую я планирую накопить. «Вита-страхование» – это наша местная компания, поэтому я ей доверяю больше, чем даже именитым федеральным. Дополнительно я ещё и возвращаю 13% НДФЛ с оплаченных взносов.

Теперь в вопросе накопления детям у меня есть уверенность, что к поступлению в школу, вуз или другим событиям в жизни наших детей мы будем финансово готовы!


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Сегодня в 11:09, просмотров: 343, комментариев: 0


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