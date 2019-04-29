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В Сургуте открылся новый хлебозавод бездрожжевого хлеба «Бояр»

Возрождение пищевой промышленности или красивое хобби сургутских бизнесменов?

Фото: А. Барахтенко
Фото: А. Барахтенко

Новость о рождении предприятия такого масштаба в экономически нестабильных условиях кажется удивительной! Кто, как и зачем рискует выйти на местный рынок с таким высококонкурентным продуктом?

По расчетам собственников нового хлебозавода, в Сургуте ежедневно потребляют около 75 тонн хлеба. Мощность завода «Бояр» - около 5 тонн в сутки. Т.е. предприниматели планируют «забрать» 3-4 % рынка. Вполне реальный прогноз. Но за счет чего? Сейчас спрос покупателя более чем удовлетворен продукцией хлебозаводов минимум из 3-4 городов, а также выпечкой небольших пекарен. Оказывается, хлебозавод «Бояр» делает ставку на древнюю рецептуру бездрожжевого приготовления хлеба на натуральной закваске! Как это? Читайте в нашем материале.

Согласно исследованиям, жители городов всё чаще выбирают продукты из категории здорового питания, внимательно изучают состав продукта, всё меньше покупают «синтетическую» еду.

Поэтому сургутские бизнесмены приняли решение заняться производством такого бездрожжевого полезного хлеба, совмещая пользу для людей и своё удовольствие от «доброго» бизнеса. Как водится, «случайно» наткнулись на объявление о продаже на аукционе одного из зданий РЖД – пекарни 1981 года. С 2004 года она не работала и медленно разрушалась. Собственники решили, что это точно хороший знак и удачное место, чтобы восстановить хлебопечение на площадке с такой историей! Здание было выкуплено летом и восстановлено всего за полгода! Удивительно, но в помещении сохранились даже «останки» той самой печи (из Таллинна), которая «кормила» сургутян хлебом в 80-е и 90-е годы!

Прибалтика вообще знаковое место в истории хлебопечения! Во времена СССР бездрожжевые хлебопекарни оставались практически только там. В остальных частях страны были запущены огромные хлебозаводы с быстрым дрожжевым хлебом на удовлетворение спроса тысяч людей. Поэтому рецепты того самого ржаного «рижского» хлеба сохранились в неизменной форме именно в Прибалтике.

Теперь в обновленном здании хлебозавода «Бояр» будет выпекаться хлеб на натуральной закваске только из полезных ингредиентов. Как удастся применить этот подход на 5 тонн хлеба в сутки? Оказывается, это возможно. И не только возможно, но уже и проверено на вкус сургутянами в более чем 50 магазинах города!

Первый объем бездрожжевых булочек «Бояр» был испечен в Сургуте в новой российской печи 17.02.2019г.

Сургутяне быстро распробовали новый хлеб на дегустациях, поэтому количество точек-партнёров продаж быстро выросло. На сайте компании можно найти список всех точек продаж и выбрать магазин поближе к дому.

Почему же новый хлебозавод рассчитывает на стабильно высокий спрос?

Оказывается, всё дело в рецептуре, длительной выдержке натуральной закваски и во вкусе.

В СССР была задача накормить всех и не допустить голод в стране. Поэтому хлеб выпекался по максимально простой и быстрой технологии из самых доступных продуктов: ржаная мука, дрожжи, вода, соль. Даже та самая форма «кирпичиком» была самой оптимальной на семью и самой удобной для оперативного производства.

Сейчас голод без хлеба нам точно не грозит, но зато грозит множество болезней от «синтетической еды». Поэтому на хлебозаводе «Бояр» не применяются никакие химические добавки, разрыхлители, дрожжи-ускорители или усилители вкуса. А сам процесс приготовления хлеба занимает не 2-3 часа, как у всех, а 2-4 суток! Потому что натуральная закваска «зреет» именно столько, чтобы стать основой для сытного, вкусного, 100% натурального хлеба!

Хлеб, испеченный без дрожжей, хранится без потери вкуса несколько дней. Не надо покупать ежедневно - очень удобно. Вспомните, пекли ли хлеб в деревнях каждый день?

Покупатель сейчас очень внимателен к составу продуктов. Из чего же состоит хлеб «Бояр»? Вода очищенная, разные виды муки, солод сухой и жидкий, свекловичная патока, соль, сахар, тмин, разные виды пряностей и семян, орехов, фруктов (кориандр, лён, подсолнечник, фундук, изюм, курага) для разных сортов хлеба.

Частное производство всегда более гибкое и может подстраиваться и под вкусы покупателей, и под нужды магазинов-партнёров. Например, во время дегустации выяснилось, что очень многие покупатели сейчас следят за уровнем сахара в крови и для них вкус хлеба «Бояр» показался слишком «десертным». Уже в следующей партии хлеба количество сахара в тесте значительно уменьшили.

Такое же внимательное отношение у владельцев нового хлебозавода «Бояр» к своим «коллегам» - предпринимателям. Хлеб в точки, заведения, офисы и кейтеринг-цеха доставляется, разумеется, бесплатно, всего от 15 булочек.

Сейчас новый хлебозавод выпекает 5 сортов хлеба: «Ржаной», «Бородиновский» (ржаной с кориандром), «Казацкий» (ржаной с тмином), «Янтарный» (с добавлением пшеничной муки грубого помола, без отбеливания), а также «Янтарный с изюмом».

Технологи хлебозавода обладают более 30 рецептурами разных сортов вкусного хлеба и хлебных десертов с натуральными ингредиентами: семенами, орехами, сухофруктами, пряностями. Поэтому «Бояр» еще удивит нас не только традиционным, но и необычным, праздничным вкусом.


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Сегодня в 09:13, просмотров: 483, комментариев: 2


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Комментарии:
sst
не нравится
Сегодня в 09:27
где можно купить?
kok
не нравится
Сегодня в 09:43
Что написано на Сиа-пресс:
Сейчас голод без хлеба нам точно не грозит, но зато грозит множество болезней от «синтетической еды».

Что читаю я:
ко ко ко ко

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