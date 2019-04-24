​Аэропорт Сургута приглашает дошколят, школьников и студентов принять участие в конкурсе творческих работ "25 лет ОАО "Аэропорт Сургут"

Конкурс проводится с 22 апреля по 20 мая 2019 года, в рамках празднования 25-летия ОАО "Аэропорт Сургут" и приурочен ко Дню защиты детей.

Желающим принять участие необходимо ознакомиться с Положением о конкурсе и направить свои работы в установленный срок.

По итогам конкурса в здании аэровокзала будет организована видео-выставка лучших работ, а всех победителей ждут дипломы, подарки и экскурсия по аэропорту города Сургута, в ходе которой ребята познакомятся с особенностями досмотра, регистрации пассажиров и багажа, работой телескопических трапов, посетят служебную территорию аэропорта, кабину и салоны воздушных судов.

Церемония награждения с официальным оглашением победителей состоится 1 июня 2019 года.

С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.