Сеть пиццерий «Папа Джонс» открыла в Сургуте свой самый северный ресторан

3 апреля 2019 года в одном из крупнейших городов Сибири – Сургуте – открылась 2000-ая пиццерия «Папа Джонс» за пределами США. Ресторан расположен в торговом центре «Борисовский» по адресу улица Лермонтова, дом 9а и первое время будет ориентирован только на доставку.

Пиццу смогут заказать жители почти всего Центрального и соседних микрорайонов, которые расположены преимущественно на северо-западе города. Такие ограничения по территории позволят курьерам оперативно доставлять заказы даже в самые отдалённые участки. Для жителей, чьи районы не попали в зону, в течение двух месяцев откроется уютный зал, где можно будет не только заказать вкусную пиццу, но и отдохнуть.

На данный момент сеть «Папа Джонс» представлена в 37 городах России. Открывшаяся в Сургуте пиццерия стала самым северным рестораном сети в мире. В меню каждый найдёт блюдо, которое придётся по вкусу именно ему: посетители могут выбирать из более 20 видов пиццы, а также – различных закусок, салатов, десертов и напитков.

Надежда Турбанова, директор по франчайзингу сети «Папа Джонс» в России:

«Для «Папа Джонс» северные регионы очень важны – мы считаем этот рынок перспективным для дальнейшего развития сети. Пока в Сургуте открылся всего один ресторан, однако – как и в других городах нашего присутствия – мы будем стремиться к тому, чтобы пиццерий было достаточно для охвата всех жилых районов, а доставка заказов при этом не занимала более 30 минут.»