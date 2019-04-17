​В Тюмени начал строиться новый квартал в районе Скандинавская Тура

Рядом с Гилевской рощей и озером Песьяное компания «Скандиа Девелопмент» начала застраивать новый район Тюмени Скандинавская Тура. Уютный 4-этажный квартал «Скандиа. У озера» отражает скандинавский подход к строительству, где важным фактором является связь человека с городом и природой.

Здесь одинаково комфортно жить как семьям, так и старшему поколению или студентам. Поблизости уже функционируют социальные объекты - садики, школы, больницы. В 5 минутах езды на машине гипермаркет «Лента», в 15 минутах один из самых крупных ТРЦ Тюмени «Сити Молл», где есть вся развлекательная инфраструктура – от магазинов до ресторанов, боулинга и кинотеатра. Транспортная развязка позволяет добраться до центра за 20 минут.

Местоположение квартала предполагает не только доступность городской инфраструктуры, но и обеспечивает возможность восстанавливать силы после работы, живя в окружении лесопарков. Близость природы способствует формированию полезных привычек: утреннему бегу, катанию на велосипеде, вечерние прогулки с семьей и др. Благодаря всем этим элементам создается по-настоящему комфортный быт для жителей.

Квартал гармонично вписывается в естественную природную среду и поддерживает функции самой локации. Дома «Скандии. У озера» малоэтажные и напоминают частные загородные уютные районы. Закрытые зеленые дворы, большое количество плодовых деревьев, соседский центр для общения и творчества жителей — все это создаст атмосферу, близкую к образу жизни в скандинавских странах.

Все квартиры на первых этажах будут иметь собственную террасу, где можно отдыхать, загорать летом, поставить детский бассейн или зимой елку. В квартирах на верхних этажах спроектировано дополнительное естественное освещение — в кровле дома установят зенитные окна.

Всего в первых двух очередях строительства представлено 785 квартир площадью от 26 до 67 км.в. Ввод в эксплуатацию первой очереди из трех домов запланирован на IV квартал 2020. На старте строительстве приобрести квартиру в «Скандии. У озера» можно от 1 330 000 рублей.

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«Скандиа. У озера» - это второй проект застройщика «Скандиа Девелопмент» (www.scandia.life). Ранее в ноябре компания презентовала свой первый проект «Скандиа. Квартал у реки», расположенный в районе Тюменского Индустриального университета на берегу Туры. Оба проекта объединены единым подходом к строительству, техническим и планировочным решениям.

Подробнее познакомиться с подходом к строительству, планировочными решениями и ценами можно на сайте scandia.life или по телефону офиса продаж: 8 (3452) 50-80-10