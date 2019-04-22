​Сибпромстрой делает формовщиков и бетонщиков самыми высокодоходными специалистами

Компания «Сибпромстрой» официально приняла систему поощрения сотрудников за рационализаторские предложения. За каждое внедренное рацпредложение изобретателю полагается премия: десять процентов от экономического эффекта, которое оно принесло предприятию.
Об этом заявил
соучредитель компании Николай Сторожук, кстати, сам успешный рационализатор:
в производство внедрено более тридцати его разработок. А накопленные
гонорары 20 лет назад и стали стартовым капиталом для создания совместно с
коллегой Владимиром Кожаевым собственной строительной компании, которая сегодня
входит в ТОП-20 крупнейших застройщиков страны.
10 процентов от общей суммы экономии по предприятию для наемного сотрудника – более чем достойные деньги.
"Убрав всего одну – очень незначительную по площади и весу – закладную деталь, можно сэкономить десятки тонн металла, - пояснил генеральный директор компании «Сибпромстрой» Андрей Сурлевич. – Это уже сотни тысяч рублей, а мы посчитали только прямые расходы: стоимость этого металла. Есть же еще и дополнительные: затраты на транспортировку, энергоресурсы, но главное – расходы на оплату труда. Человекочасы".
"Рационализаторов мы поощряли и раньше, но официально программу приняли только в этом году. Инициативных умных ребят у нас очень много. И мы не отмахиваемся от их идей. Сейчас, мне кажется, таких предложений станет еще больше", - считает руководитель Сургутского завода железобетонных изделий Андрей Кожаев.
Наработки сургутских рационализаторов, возможно, пригодятся компании и в столичном регионе. Сибпромстрой недавно запустил в эксплуатацию завод ЖБИ в Одинцово, который купил в прошлом году.