​Сибпромстрой делает формовщиков и бетонщиков самыми высокодоходными специалистами

Компания «Сибпромстрой» официально приняла систему поощрения сотрудников за рационализаторские предложения. За каждое внедренное рацпредложение изобретателю полагается премия: десять процентов от экономического эффекта, которое оно принесло предприятию.

Об этом заявил соучредитель компании Николай Сторожук, кстати, сам успешный рационализатор: в производство внедрено более тридцати его разработок. А накопленные гонорары 20 лет назад и стали стартовым капиталом для создания совместно с коллегой Владимиром Кожаевым собственной строительной компании, которая сегодня входит в ТОП-20 крупнейших застройщиков страны.

10 процентов от общей суммы экономии по предприятию для наемного сотрудника – более чем достойные деньги.

"Убрав всего одну – очень незначительную по площади и весу – закладную деталь, можно сэкономить десятки тонн металла, - пояснил генеральный директор компании «Сибпромстрой» Андрей Сурлевич. – Это уже сотни тысяч рублей, а мы посчитали только прямые расходы: стоимость этого металла. Есть же еще и дополнительные: затраты на транспортировку, энергоресурсы, но главное – расходы на оплату труда. Человекочасы".

"Рационализаторов мы поощряли и раньше, но официально программу приняли только в этом году. Инициативных умных ребят у нас очень много. И мы не отмахиваемся от их идей. Сейчас, мне кажется, таких предложений станет еще больше", - считает руководитель Сургутского завода железобетонных изделий Андрей Кожаев.

Наработки сургутских рационализаторов, возможно, пригодятся компании и в столичном регионе. Сибпромстрой недавно запустил в эксплуатацию завод ЖБИ в Одинцово, который купил в прошлом году.