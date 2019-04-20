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​Николай Сторожук заключает пари на 10 млн рублей

Рост производственных показателей компании «Сибпромстрой», запланированных на ближайшие пять лет, не смогут значительно повлиять на стоимость новостроек Сургута. Напомним, что недавно соучредитель компании Николай Сторожук объявил о готовности предприятия построить на территории Югры 800 тысяч квадратных метров жилья, в Сургуте – 550 тысяч.

Вероятнее всего, большая часть квартир компании, как обычно, будет продана муниципалитетам для реализации социальных программ.

До 2023 года, в соответствии с майским указом президента РФ, вопрос с расселением граждан из аварийного жилья должен быть закрыт. При этом приобретать для переселения граждан органы власти могут только готовое жилье (никакой долевки) и в рамках расценок, утвержденных региональными службами по тарифам. В Югре они составляют около 50 тысяч рублей за квадратный метр, плюс-минус несколько тысяч в зависимости от муниципалитета.
Продавать свою продукцию по такой низкой цене могут себе позволить на нашей территории единицы строительных компаний.

Показателей себестоимости крупнопанельного домостроения, которых добился Сибпромстрой благодаря модернизации и внедрению рационализаторских предложений при производстве строительных материалов, не смогло достичь ни одно российское строительное предприятие.

"Тому, кто найдет в Российской Федерации предприятие с лучшими экономическими показателями, чем у нас, мы готовы заплатить бонус в 10 миллионов рублей, - пообещал Николай Сторожук. – Показатели Тверского завода ЖБИ прошу в расчет не брать: он тоже принадлежит нашей компании, и его показатели не отличаются от заводов в Сургуте и в Подмосковье – еще одно наше новое подразделение, изготавливающее плиты".

Строительство одного квадратного метра жилья в крупнопанельном доме компании обходится менее 30 тысяч рублей - в зависимости от этажности здания и удаленности стройплощадки от склада готовой продукции.

До 2023 года Сибпромстрой запланировал строительство:

  • Сургут – 550 тыс кв метров
  • Нефтеюганск – 123 тыс кв метров
  • Сургутский район – более 80 тыс кв метров (Белый Яр – 60 тыс кв м, Солнечный – 13 тыс кв м, Барсово – 8 тыс кв м)
  • Пыть-Ях – 50 тыс кв метров, возможно больше.

В 2018 году Сибпромстрой помог муниципалитетам переселить из аварийного жилья более 1300 семей Сургута, Сургутского района и Нефтеюганска, а также обеспечить квартирами 74 детей-сирот.


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20 апреля в 14:15, просмотров: 2991, комментариев: 0


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