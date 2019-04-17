Сибпромстрой увеличивает объемы строительства на территориях Югры

800 тысяч квадратных метров жилья планирует построить на территории Югры компания «Сибпромстрой» за ближайшие пять лет. Стратегическим муниципалитетом-партнером компании, помимо Сургута, Нефтеюганска и Сургутского района, стал Пыть-Ях.

Кроме того, Сургутский завод ЖБИ, являющийся структурным подразделением Сибпромстроя, в наступающем строительном сезоне начинает поставку стройматериалов в Березово. Глава самого труднодоступного муниципалитета Югры Владимир Фомин предлагал соучредителю Сибпромстроя Николаю Сторожуку даже завод территории района построить, но сургутский строитель отказался. Таких объемов строительства, как в Сургуте, Березово не требуется. Перекрыть потребности муниципалитета в новом жилье можно за несколько строительных сезонов.

С апреля у Сургутского завода ЖБИ новая норма выработки: 12 кубометров продукции в месяц, из которых можно построить 25 тысяч квадратных метров площади. Запас плит на 40 тысяч квадратов Сибпромстрой к началу строительного сезона уже подготовил.

В Сургуте компания рассчитывает построить 550 тысяч квадратных метров, в том числе 400 тысяч – ЖК «Марьина гора» на участке неподалеку от офиса компании. Начало строительства – лето 2019. Одновременно компания осваивает территорию микрорайона № 36 в северо-западной части Сургута. Там масштабы меньше – 50 тыс квадратов, что объясняется форматом микрорайона. В городской черте Сибпромстрой запланировал построить второй «Дорожный» - жилой комплекс с компактными четырехэтажными домами, квартиры в которых очень заинтересовали сургутских покупателей.