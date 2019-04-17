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​Сибпромстрой увеличивает объемы строительства на территориях Югры

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

Сибпромстрой увеличивает объемы строительства на территориях Югры

800 тысяч квадратных метров жилья планирует построить на территории Югры компания «Сибпромстрой» за ближайшие пять лет. Стратегическим муниципалитетом-партнером компании, помимо Сургута, Нефтеюганска и Сургутского района, стал Пыть-Ях.

Кроме того, Сургутский завод ЖБИ, являющийся структурным подразделением Сибпромстроя, в наступающем строительном сезоне начинает поставку стройматериалов в Березово. Глава самого труднодоступного муниципалитета Югры Владимир Фомин предлагал соучредителю Сибпромстроя Николаю Сторожуку даже завод территории района построить, но сургутский строитель отказался. Таких объемов строительства, как в Сургуте, Березово не требуется. Перекрыть потребности муниципалитета в новом жилье можно за несколько строительных сезонов.

С апреля у Сургутского завода ЖБИ новая норма выработки: 12 кубометров продукции в месяц, из которых можно построить 25 тысяч квадратных метров площади. Запас плит на 40 тысяч квадратов Сибпромстрой к началу строительного сезона уже подготовил.

В Сургуте компания рассчитывает построить 550 тысяч квадратных метров, в том числе 400 тысяч – ЖК «Марьина гора» на участке неподалеку от офиса компании. Начало строительства – лето 2019. Одновременно компания осваивает территорию микрорайона № 36 в северо-западной части Сургута. Там масштабы меньше – 50 тыс квадратов, что объясняется форматом микрорайона. В городской черте Сибпромстрой запланировал построить второй «Дорожный» - жилой комплекс с компактными четырехэтажными домами, квартиры в которых очень заинтересовали сургутских покупателей.


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17 апреля в 13:45, просмотров: 2184, комментариев: 1


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Комментарии:
developers developers developers develop
не нравится
18 апреля в 08:28
Теперь больше людей смогут услышать разговоры соседей через стены.

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