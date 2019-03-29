​Сеть гипермаркетов Hoff открывает в Сургуте первый магазин

Крупная сеть мебельных гипермаркетов Hoff открывает в Сургуте первый магазин. На торговой площади более чем в 9000 кв. м. разместится все самое необходимое для семейного уюта.

С 28 марта по 14 апреля действуют суперцены в связи с открытием. В одном магазине можно будет приобрести все, что нужно для создания красивого и современного интерьера.

В магазине представлены:

крупная и малая мебель;

кухни;

скатерти;

светильники;

предметы декора;

посуда;

шторы;

постельное белье.

Бонусы за покупку в мебельном магазине Hoff

Купить товар можно любым удобным способом: через сайт, через мобильное приложение, придя в магазин. Также при покупке можно оформить карту лояльности: до 10% от суммы покупки начисляется на нее в виде бонусов. В дальнейшем на начисленные бонусы можно покупать товары.

В России открыт 41 магазин сети, но в Сургуте это первый гипермаркет Hoff. Такие комплексные решения на одной торговой площади — новинка для России.

В каждом магазине есть зона онлайн-заказа, где работают консультанты, готовые помочь подобрать мебель и товары для дома, продемонстрировать их в торговом зале, а доставку оформить на определенную дату и адрес. Компания предлагает своему покупателю интересные интерьерные решения по доступным ценам.

Мебель изготовлена из современных материалов и обладает отличными потребительскими свойствами. Она не отличается по качеству от зарубежных аналогов. Hoff держит курс на постоянное развитие сети и расширение ассортимента.

Общая площадь гипермаркетов сети более 300 000 м². В компании работают более 5000 сотрудников, гипермаркеты Hoff ежегодно посещают более 16 миллионов человек.