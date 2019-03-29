Уважаемые пассажиры, коллеги и друзья!

1 апреля открытое акционерное общество «Аэропорт Сургут» отмечает 25 лет со дня образования. В честь юбилейной даты в аэровокзале Сургута запланировано поздравление пассажиров и гостей аэропорта в течении всех рабочих дней юбилейной недели.

Представляем вашему внимаю анонс поздравительных мероприятий:

1 апреля – торжественная программа для коллектива аэропорта.

2 апреля, с 6 до 7 утра – поздравление пассажирам: хор «Родные напевы» (музыкальный руководитель Эльмир Халиков) и выступление солистки и руководителя музыкального ансамбля «Росинка» городского культурного центра Анастасии Парий.

3 апреля, с 6 до 7 утра – музыкальный сюрприз пассажирам от молодёжного объединения ОАО «Аэропорт Сургут».

4 апреля, с 6 до 7 утра – поздравление пассажирам от студентов-вокалистов сургутского государственного университета.

5 апреля, с 6 до 7 утра – для пассажиров и гостей аэровокзала выступает кавер-группа «Фаберже».

Заряжаем праздничными эмоциями перед полётом! Ждём всех!

Аэропорт Сургут – 25 лет вместе с вами.