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​Городская концепция освещения: поэтапная реализация и первые результаты

Благодаря утвержденной летом прошлого года единой концепции архитектурного и праздничного оформления города, развитие световой среды Сургута сегодня ведется по последовательному алгоритму и движется по заданному правительством РФ курсу в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как результат: световой каркас Сургута из года в год обретает все более четкие и красивые очертания. Сегодня практически в полной мере сформирован визуальный облик въездной группы со стороны Югорского тракта – одного из «обзорных» пунктов города, что отвечает за первое впечатление. Которое, как известно, самое верное.

Здание Комплекса вахтовых перевозок ОАО «Сургутнефтегаз», красавец – ДИ «Нефтяник», жилые комплексы «Жемчужина Югры», «Новые ключи», «Александрия», сибпромстроевские многоэтажки в 38 и 42 микрорайонах – все эти объекты образуют целостную картинку восприятия панорамы города, которая - влюбляет.

На что, собственно, и был направлен главный посыл единой Концепции освещения – сформировать гармоничный облик города, предоставив каждому участнику этого процесса возможность самовыражения в рамках общепринятого регламента. Администрации города удалось в полной мере отладить взаимодействие с собственниками, взяв под контроль соблюдение существующих норм и правил освещения городской среды. Важным шагом остается регулировка процесса своевременного обслуживания собственниками осветительных установок, чтобы не допускать «рваного», неухоженного облика вечерних доминант.

Сегодня особо хотелось бы акцентировать внимание на одном из активно развивающихся градостроительных узлов города – проспекта Набережный. Здесь сегодня во всех смыслах этого выражения – кипит работа. Возводятся новые жилые комплексы и храмовые доминанты, разбиваются парковые зоны.

Для некоторых из них уже предложены концептуальные решения по архитектурному освещению – например, для ЖК «Восход» и свечки компании «Сибпромстрой» на Заячьем острове.

Жилой дом компании «Сибпромстрой»

ЖК «Восход»

Завершаются строительно-монтажные работы по световому оформлению Храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. На сегодняшний день полностью выполнен монтаж архитектурного освещения центрального Храма, за исключением установки пары опор заливающего освещения – вопрос будет закрыт, как только сойдет снег. В перспективе этого года – контурная подсветка ограждения вокруг храма и благоустройство прилегающей к нему парковой зоны совместно с компанией «ЮВиС».

Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Разработана рабочая документация по архитектурно-художественному освещению Католического прихода и здания городской Думы.

Римско-католический приход Святого Иосифа Труженика

Дума г.Сургута

В этом же районе сейчас обшивается офис «Сургутнефть» - одного из структурных подразделений ОАО «Сургутнефтегаз». Современные rgb-технологии сделают этот объект одной из знаковых архитектурных доминант микрорайона и в вечернее время – огромный светодиодный экран, который по проекту украсит фронтальный фасад здания, предоставляет возможность трансляции простых графических изображений, например, праздничной или тематической символики.

Сургутнефть ОАО «Сургутнефтегаз»

На выходе планируется получить, своего рода, кластер, объединяющий объекты разных форм собственности, но имеющий свой собственный концептуальный световой облик:

Схема архитектурных доминант пр-та Набережный

Реализовать весь комплекс работ планируется в течение двух лет – этого времени более чем достаточно, чтобы сформировать гармоничный и презентабельный световой облик въездной группы со стороны Заячьего острова.

Благоустройство вечерней панорамы района Набережный – лишь первая ступенька в реализации масштабной программы по формированию визуально привлекательной и безопасной световой среды Сургута. Планомерно, шаг за шагом – она охватит все микрорайоны города, стремясь подчеркнуть индивидуальность каждого из них, увязав воедино с заложенными Концепцией смыслами.

В последующих материалах мы еще не раз подробнее остановимся на ходе реализации этого общегородского проекта.


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Сегодня в 16:55, просмотров: 151, комментариев: 3


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 17:09
"движется по заданному правительством РФ курсу в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»." - какая ужасная казенная фраза из заседания ер
Моби
не нравится
Сегодня в 17:11
хмм, это же вотчина Светодизайна и Юсупова
Моби
не нравится
Сегодня в 17:16
А не, всё нормально:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СРЕДА КОМФОРТА"

Генеральный Директор
Матыцин Андрей Петрович

Учредители ? (1)

100% Юсупова Роза Исрафиловна

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