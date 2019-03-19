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​Начните копить

Что выгоднее – взять кредит, переплачивая по процентам, или же начать откладывать, постепенно накапливая необходимую сумму для совершения покупки? 

Что выгоднее – взять кредит, переплачивая по процентам, или же начать откладывать, постепенно накапливая необходимую сумму для совершения покупки? Согласно исследованиям, россияне в 2019 году вернутся к сберегательной модели поведения и будут наращивать накопления. По данным ВЦИОМ, две трети жителей страны (69%) не рассматривают возможность получения крупных кредитов, а предпочитают откладывать деньги на будущее.

При огромном выборе способов накопления основным трендом становится накопительное страхование жизни – универсальный инструмент, который объединяет в себе программу накопления, страхование жизни и получение гарантированного дохода.

Первостепенная задача накопительного страхования жизни – обеспечить финансовую подушку безопасности, которая может стать средством достижения целей: обучение детей, покупка дома на юге, прибавка к пенсии.

В накопительном страховании всё очень просто и понятно: формирование накоплений происходит путём периодической оплаты небольших взносов в удобное для вас время и различными способами, например, удерживаться из заработной платы или с банковской карты. Можно начать откладывать каждый месяц с заработной платы 5% дохода, чтобы попытка сберегать не оказала негативного влияния на семейный бюджет. Позднее долю сбережений можно увеличить.

Полис накопительного страхования жизни ООО «Вита-страхование» позволит получить выплату по окончании срока действия договора с дополнительным гарантированным доходом.

Распространено мнение, что вкладывать средства необходимо преимущественно в инструменты с высокой доходностью или не вкладывать совсем. Нужно помнить, что такие способы накопления связаны с максимальными рисками. Крайне важный момент: деятельность страховых организаций регулируется законодательством, и размещение финансовых средств в высокорискованные инструменты запрещено. Компаниям предъявлены очень жесткие требования к вложению средств, поэтому потеря накоплений исключена.

Накопительное страхование жизни позволяет защитить себя и сохранить капитал, но это лишь доля того, какие на самом деле преимущества имеет страхование жизни перед другими финансовыми инструментами. В первую очередь – это страховая «оболочка», которая предоставляет защиту в случае возникновения рисков, связанных с жизнью и здоровьем. Выгодоприобретателем может быть любой человек (родители, супруги, дети, братья/сестры, в том числе и сводные). Важным преимуществом накопительного страхования жизни является возможность получения ежегодного налогового вычета в размере 13% с оплаченной суммы взносов до 120 000 рублей по договорам на срок от 5 лет и более. Накопления по полису страхования жизни не подлежат конфискации, аресту или разделу в соответствии с законодательством РФ.

Накопительное страхование даёт возможность ощутить уверенность в завтрашнем дне и является надежным способом накопления для людей, приветствующих создание стабильной финансовой опоры.

Для заключения договора страхования обратитесь по тел.: +7 (922) 256-86-56, (3462) 36-00-30.

ООО «Вита-страхование». Лицензии Банка России СЖ № 3826 от 13.07.2015, СЛ № 3826 от 13.07.2015.


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Сегодня в 14:34, просмотров: 231, комментариев: 0


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