​Действительно решает абонент: настраивайте сами минуты и гигабайты на тарифе

Чтобы подобрать тариф, некоторые мобильные операторы предлагают абонентам указать, сколько звонков они совершают и много ли пользуются интернетом. А оператор Мотив представил инновационный продукт – «Свой тариф». С ним каждый может создать уникальный продукт с необходимым именно ему количеством минут и гигабайт.

Например, вам нужно всего 100 минут, а вот гигабайт необходимо 30 – нестандартные параметры для обычных тарифов. Выбрать можно от 50 до 1500 минут и от 1 до 100 гигабайт.

С новым тарифом абоненты будут платить только за то, чем действительно пользуются, – например, если в SMS нет необходимости, то их просто не нужно включать в свой пакет. Настроить тариф можно по-разному: кто-то не пользуется мобильным интернетом, кому-то стандартно нужны минуты и гигабайты, а кому-то – дополнительно еще и безлимитные соцсети.

«Абонентам становится тесно в стандартных тарифах от операторов – мы решили создать такой продукт, чтобы не нужно было переплачивать: за большое количество минут или гигабайт, за дополнительные опции, которыми не пользуешься. А если что-то изменилось в ваших запросах – меняйте количество минут или гигабайт», - рассказала директор по маркетингу компании Мотив Екатерина Хворостова.

Еще одна фишка нового продукта – в том, что тарифу можно придумать название. Самое главное – уместить замысел в 12 символов. Название, как и конфигурацию тарифа, можно менять хоть каждый день. Только обратите внимание, что каждый раз будет списываться абонентская плата.

Посмотреть более подробную информацию о тарифе и создать свой можно на сайте: https://svoi.motivtelecom.ru. Подключиться и настроить тариф можно во всех салонах связи Мотив. Всю необходимую информацию уточняйте по телефону 8 800 240 0000 (звонок по РФ бесплатный).